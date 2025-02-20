6 Şubat depremlerinin ardından mağarada yaşamaya başladı

6 Şubat'taki depremlere Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde yakalanan 55 yaşındaki Ali Bozoğlan'ın evi asrın felaketiyle yerle bir oldu.

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Evli ve 3 çocuk babası olan Bozoğlan, depremlerden sonra psikolojik olarak zor günler geçirirken, 2 yıl önce Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi sınırlarında bir mağara keşfetti.

Deprem korkusunu yenmek ve insanlardan uzakta yaşamak için mağaraya yerleşen Bozoğlan, huzuru ve sakinliği mağarada buldu.

Ali Bozoğlan, motosikletle bir süre gittikten sonra mağaraya tırmanarak ulaştığını belirtti.

Mağarada bütün ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Bozoğlan, insanların mağarada yaşamasını garipsediğini belirttiğini ancak kendisinin mutlu olduğunu söyledi.

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KAYMAKAMLIKTAN GELEN TEKLİFLERİ REDDEDİYOR

Defne Kaymakamlığı tarafından kendisine konteyner verilmek istendiğini fakat kendisinin huzurlu ve mutlu olduğu için teklifleri geri çevirdiğini ifade eden Bozoğlan, "2 yıldır burada yaşıyorum ve mağarada huzuru buldum. Bu mağarada binlerce yıldır var olup yıkılmadı. Mağarada günüm çok iyi geçiyor. Herkesten uzaktayım. Bulaşık ve çamaşırları yıkıyorum. Temizlik yapıyorum. Yiyeceğim yemekleri hazırlıyorum. Mağarada güzel anılarım oluyor. Herkesten uzak ve doğayla iç içeyim. Mağarada yaşamamla ilgili eğitimsiz insanlar kötü yorumlar yapıyorlar. Çünkü benimle oturmadıkları, sohbet etmedikleri ve tanımadıkları için farklı yorumlar yapıyorlar. Onların zekaları bol olsun" dedi.

"MAĞARA HAYATINI HERKES YAŞAYAMAZ"

Mağarada yaşamanın zor olduğunu belirten "Mağarada pencere olmadığı için içerisi sıcak kalıyor. Sıcak ortama ihtiyacım olmuyor. Çünkü ne kadar kar, yağmur, soğuk veya don olursa olsun hiç üşümüyorum. Mağaraya arada yılan ve fareler geliyor. Yılanlar için birkaç duam var. Duaları ettiğimde gidiyorlar.

Evliyim ve 3 çocuğum var, mağara hayatını herkes yaşayamaz ve ben farklı bir insan olduğum için yaşıyorum. Burada bütün ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Tuvalet için aşağıya bir fosseptik çukuru açmaya çalıştım ama köyün borularını kırdım. Onun için farklı bir şeyler yapacağım. Elektrik sorunum var. İmkanım olursa güneş paneli kullanmak istiyorum. Güneş panelini çamaşır makinesiyle buzdolabını çalıştırmak için istiyorum. Arka taraftan bir yol var. Hayırseverlerin yardımıyla motosikletle oradan geliyorum" ifadelerini kullandı.