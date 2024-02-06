6 ŞUBAT DEPREMİ | Kahramanmaraş Depremi sonrası bu anonsu geçtiler: "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!"

6 ŞUBAT DEPREMİ | Kahramanmaraş Depremi sonrası bu anonsu geçtiler: "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!"

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Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te merkez üssü Pazarcık'ta saat: 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremin, hemen ardından Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde binaların yıkılması, İl Emniyet Müdürlüğü ile polis ekiplerinin telsiz konuşmalarına yansımıştı.

BÜYÜK ÇAPA SARFETTİLER Depremin yaşandığı saatte görevde olan ve şehirdeki yıkıma ilişkin polis merkezine bilgi veren ekiplerin anonslarında, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin enkaz bölgelerine sevki için harcadığı çaba ile çevredeki vatandaşların yaşadığı panik de yer almıştı.

"HAL İÇERİSİNDE PATLAMALAR OLUYOR" Depremden hemen sonra polis telsizinden yapılan anonsların ses kaydı şöyleydi: Haber merkezi: "Tamam istasyonlarımız sakin olalım, çevre ana güzergahları kontrol edelim ivedi tamam." Ekip: "Efendim Gazi Paşa Mahallesindeki bina çöktü." Ekip: "Merkez, hal içerisinde patlamalar oluyor efendim."

"ÇOK SAYIDA BİNA ÇÖKTÜ EFENDİM" Haber merkezi: "Tamam istasyonlarımız lütfen teker teker söyleyelim." Ekip: "Gazipaşa Mahallesi'ndeki bina çöktü, efendim bina çöktü." Ekip: "Beyazıtlı Mahallesi'nde çok sayıda bina yıkık durumda efendim." Ekip: "Trabzon Caddesi Şelale Kavşağı'nda çok sayıda bina çöktü efendim."

"SAKİN VE DUYARLI OLALIM, YOLLARI AÇIK TUTALIM" Ekip: "Merkez, bina altında çok sayıda şahıs var." Haber merkezi: "Tamam istasyonlar, ekiplerimiz bölgemizde sakin olalım, duyarlı olalım, yollarımızı açık tutalım. Malum bu konulardan haberleri var. Artçılar da devam ediyor halen."

"TÜM BİNALAR YIKILMIŞ DURUMDA" Ekip: "Alparslan Türkeş Bulvarındaki Kervan binası komple çökmüş durumda tamam." Ekip: "Merkez, Global mağazasından belediye binasına kadar tüm binalar, Piazza AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış durumda." "EBRAR SİTESİ ÇÖKTÜ, EKİP GÖNDERİN" Haber merkezi: "İstasyonlar, emniyette de durumlar iyi değil, artçılar devam ediyor." Ekip: "Merkez, Ebrar Sitesi çöktü efendim. Merkez, ayrıca enkaz altında insanlar var buraya da ekip gönderirseniz." "BİNAYI TERK ETTİK, MUHABEREYİ TAKİP EDİYORUZ" Ekip: "Tamam, efendim çıkardık yaralıyı." Ekip: "Merkez, Malik Ejder Caddesinde çok sayıda bina yıkılmış durumda efendim." Haber merkezi: "Tamam istasyonlar, biz de muhabereyi dışarıdan takip ediyoruz binayı terk ettik tamam." "DÜKKANLAR YANIYOR, PATLAMALAR OLUYOR" Ekip: "Şazibey Mahallesi hal içerisinde dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor efendim."