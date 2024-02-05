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        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 Şubat depremi | 1400 kişinin can verdiği Ebrar Sitesi'nin yıkım anı! - Güncel haberler

        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!

        Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat depremlerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Siteleri'nin yıkılma anı ile Azerbaycan Bulvarı'ndaki marketten bir kişinin kaçması, 25 saniye sonra dükkanın bulunduğu binanın yerle bir olması kameralara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 10:12 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:25
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        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
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        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        9 SAAT ARAYLE İKİ BÜYÜK FELAKET

        DHA'da yer alan habere göre çok sayıda bina yerle bir olurken, 9 saat 7 dakika sonra saat 13.24'te bu kez merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

        YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Resmi rakamlara göre 53 bin 237 kişinin yaşamını yitirdiği, 107 bin 213 kişinin de yaralandığı depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta o geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

        PANİK ANLARI KAMERADA

        Görüntülerde, yüksek katlı binaların yerle bir olması ile yıkım sonrası oluşan toz bulutları yer aldı. Görüntülerde ayrıca insanları panik anları, araçları ile şehri terk etmeleri kameralara yansıdı.

        IŞIK PATLAMALARI KAMERADA

        Depremin başlaması ile oluşan ışık patlamaları da kameralar tarafından kaydedildi. Şehrin hakim tepelerinde kameraya yansıyan görüntülerde; depremle ile ışık patlamaları ve elektrik kesintisi görüldü.

        EBRAR SİTESİLERİ'NİN YIKILMA ANI

        Depremin simgelerinden olup, 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Siteleri'nin yıkılma anı da kameralarca kaydedildi. Görüntülerde; önce D Blok, ardından da karşısında C Blok ile diğer bloklar yıkılarak etrafı toz bulutu kapladı. Toz bulutunun dağılması ile ortaya çıkan enkaz, depremin yıkıcılığını da gözler önüne serdi.

        25 SANİYE FARKLA HAYATTA KALDI

        Diğer bir görüntü de Azerbaycan Bulvarı'nda kaydedildi. Marketteki bir kişi, deprem başladıktan 7 saniye sonra kendisini dışarı attı. Görüntülerin devamında marketin bulunduğu bina, 25 saniye sonra yerle bir oldu.

        TIR SALLANDI ŞOFÖR KAÇTI

        Başka görüntülerde de özel halk otobüsü ile TIR'ın sallanması, ardından TIR şoförünün araçtan inip, kaçması yer aldı. Görüntülerde ayrıca ilk depremden 11 dakika sonra, saat 04.28'de yaşanan artçı ve depremzedelerin bu sırada aydınlatma direğine tutunması yer aldı.

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        #6 Şubat depremi
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