Önce protokol sonra aday

6 muhalefet partisi beşinci kez bir araya geldi. İYİ Parti ev sahipliğinde yapılan toplantının ana başlıklarından birisi geçiş süreci için hazırlanacak protokol oldu.
Muhalefetin cumhurbaşkanlığı yarışını kazanması halinde Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişe kadar olan sürede yürütme, bürokrasi, kamu kurumlarının işleyişi ve geçiş sürecinin ne kadar olacağına dair bir protokol hazırlanacak. Her parti önce kendi içinde bu konuyu çalışacak ardından liderler protokole son şeklini verecek.
Saadet Partisi’nde 7 Ağustos’ta yapılacak zirveye yetiştirilmesi beklenen geçiş süreci çalışmaları ve bu çalışmalar neticesinde hazırlanacak protokol geçiş sürecinin yol haritası olacak.
BAZI YETKİLERİNİ KULLANMAYACAK
O protokolde cumhurbaşkanı seçilecek kişinin kullanmamayı taahhüt edeceği yetkiler de yer alacak. Bu durumda teknik olarak sistem henüz değişmemiş olsa da fiili olarak Cumhurbaşkanı olan kişi bazı yetkilerini kullanmayacak.
Habertürk'e konuşan 6'lı masa kaynakları yasal olarak henüz sistem değişmese de "defacto güçlendirilmiş parlamenter sistem" uygulanacağını belirtti. Dolayısıyla o protokol hazırlanmadan ve ufukta seçim görünmeden de 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının da açıklamaması yönünde bir mutabakat var.
İLETİŞİM KOMİSYONU
6 partinin güncel başlıklara ilişkin söylem birliği oluşturabilmesi için bir "İletişim Komisyonu" kurulması da kararlaştırıldı. Ancak komisyonun kimden oluşacağı henüz belirlenmedi. Diğer komisyonların aksine bu defa sadece kurmaylar değil içlerinde profesyonel iletişimcilerin ve akademisyenlerin de yer alabileceği belirtiliyor.
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