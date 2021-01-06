6 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 6 Ocak Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve

6 Ocak 2021 Çarşamba günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da 6 Ocak 2021 tarihinde Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler merak ediliyor. Arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşanan ilçelerde suların ne zaman geleceği İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. İşte 6 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler

6 OCAK CUMA ÇARŞAMBA İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Deliklikaya Mah,Hadımköy Mah,Hastane Mah Arıza Sebebi : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Şahintepe-Esenyurt 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır Başlama Tarihi : 05.01.2021 21:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh Arıza Sebebi : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Şahintepe-Esenyurt 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalısması Yapılmaktadır Başlama Tarihi : 05.01.2021 21:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah Arıza Sebebi : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Şahintepe-Esenyurt 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır Başlama Tarihi : 05.01.2021 21:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah Arıza Sebebi : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Şahintepe-Esenyurt 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır Başlama Tarihi : 05.01.2021 21:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.01.2021 08:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Talatpaşa Mah,Turgut Özal Mah,Yenikent Mah,Süleymaniye Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Sultaniye Mah,Yeşilkent Mah,Üçevler Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Yunus Emre Mah,Zafer Mah,Çınar Mah,Balıkyolu Mah,Bağlarçeşme Mah,Esenkent Mah,Aşık Veysel Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Fatih Mah,Namık Kemal Mah,Orhangazi Mah,Pınar Mah,Mehter Ceşme Mah,Güzelyurt Mah,Koza Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah Arıza Sebebi : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Şahintepe-Esenyurt 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır Başlama Tarihi : 05.01.2021 21:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.01.2021 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Aydıntepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.01.2021 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.