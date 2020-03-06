Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 6 Mart Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 6 Mart günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER - 6 MART 2020

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Celaliye Mah Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-06 09:40:11.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.3.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.