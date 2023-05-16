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6 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sakarya'da 6 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce konuya ilişkin inceleme başlatıldı

Giriş: 16.05.2023 - 18:57 | Güncelleme: ABONE OL
6 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı
AA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde evlerden getirdikleri yiyeceklerden tüketen öğrencilerin bazılarında mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayeti görülmesi üzerine okula sağlık ekipleri çağrıldı.

AA'nın haberine göre, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 6 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Müşahede altında tutulan öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

*Fotoğraf: İHA

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