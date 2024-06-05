6 hafta süren dünyanın en büyük seçimi sonuçlandı! Hindistan Başbakanı Modi 3. kez seçimi kazandı

"DÜNYANIN EN BÜYÜK DEMOKRASİSİNİN ZAFERİ"

Beklenenin altında bir oranla seçimlerden galip çıkmasına rağmen Modi, yaptığı konuşmada, "Bugünkü zafer dünyanın en büyük demokrasisinin zaferidir." dedi.

Başbakan Modi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada da "İnsanlar art arda üçüncü kez NDA'ya güvendi. Bu, Hindistan'da tarihi bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

Halkın isteklerini yerine getirmek için çalışmaya devam edecekleri mesajını veren Modi, kazandıkları eyaletler için partisinin "zaferini" tebrik etti.