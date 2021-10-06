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6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu şiirleri, mesajları ve sözleri: İstanbul'un Kurtuluşu 98. yıl dönümünde kutlanıyor!

İmparatorlar şehri İstanbul'un, 1. dünya savaşının ardından yaşadığı İşgal 4 yıl 10 ay 23 günlük işgale son veren 6 Ekim tarihi İstanbul'un Kurtuluş günü olarak kutlanıyor. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunu ve yeniden Türk şehri oluşunu simgeleyen 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu günü mesajları araştırılıyor. İşte İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili şiirler, sözler ve mesajlar...

06.10.2021 - 09:23 | Güncelleme: GÜNDEM

  •  6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU SÖZLERİ

    “Geldikleri gibi giderler” (Atatürk) Gittiler de… İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.

  • İstanbul iki deniz arasında bir inci parçasıdır. (Nedim) Bu inci parçası olan İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.

  • Dünyaya son kez bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul’un Çamlıca’sından isterim. (Lamartine) Son nefeste bile gözlerin güzelliğini aradığı şehir olan İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.

     

  • İSTANBUL'UN KURTULUŞU KUTLAMA MESAJLARI 2021

    Türk milleti; fetihten beri sahibi olduğu topraklara bir kez daha vatan mührünü vurmuş, bir kez daha bu nadide şehrin hâmîsi olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.

     

  • Bugün İstanbul’un Kurtuluşu Günü. Sömürgeci ülkelerin yaklaşık 5 yıl süren işgali Türk Ordusu’nun coşkulu bir karşılamayla şehre girdiği 6 Ekim 1923 günü sona erdi.

     

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