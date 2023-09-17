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        Haberler Gündem Güncel 6 dakikada 14 metre kol böreği yedi

        6 dakikada 14 metre kol böreği yedi

        Bursa'da ikincisi düzenlenen Gastronomi Festivali'nde kol böreği yeme yarışmasına katılan 52 yarışmacıdan Ali Kılıç, 14 metre kol böreği yiyerek şampiyon oldu. Kılıç, kazandığı 10 bin lira para ödülünün yarısını depremzedelere bağışlayacağını söyledi. Geçen yılın şampiyonunu ise, 16 metre kol böreği yemişti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 19:27 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:27
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          Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi" temasıyla bu yıl ikincisini düzenlendiği 2. Bursa Gastronomi Festivali renkli yarışmalara da sahne oluyor.

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          Baklava ve tahinli pide yeme yarışmalarının ardından kol böreği yeme yarışması da düzenlendi. İkizler Börek'in 9'uncu defa yaptığı yarışmaya 52 kişi katıldı. 6 dakika içinde 14 metre peynirli kol böreğini yiyen üniversite öğrencisi Ali Kılıç, 10 bin lira para ödülü kazandı.

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          Kılıç, ödülünün yarısını depremzede ailelere bağışladı. Yarışmada 11 metre börek yiyen Mustafa Kılıç ikinci olurken, 10,5 metre börek yiyen Ramazan Çelik de üçüncü oldu.

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          İkinci ve üçüncü olanlar da bir çuval un kazanırken, tüm katılımcılara da teselli ödülleri takdim edildi.

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          Birinci olan Ali Kılıç, ilk yarışma deneyimi olduğunu dile getirerek, "Dün de baklava yarışmasına katılmıştım. Orada dördüncü oldum. Buradan Hasan ustaya çok teşekkür ediyorum. Börek ve ortam çok güzeldi. Sonlara doğru börek iyice şişirdi. Gelecek senelerde rekor kıracağız. Kazandığım ödülünün yarısını da depremzede ailelere bağışlayacağım" dedi.

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          İkizler Börek sahibi Hasan Acar, “Bu yarışmayı 9’uncu defa düzenliyoruz. Ben 2023 metre dünyanın en uzun böreğini de yapmıştım. Her şey Bursa için. Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Biz esnaflar olarak çok memnunuz” diye konuştu.

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          Geçen yıl aynı yarışmada 16 metre kol böreği yenmişti.

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