6 dakikada 14 metre kol böreği yedi

İkizler Börek sahibi Hasan Acar, “Bu yarışmayı 9’uncu defa düzenliyoruz. Ben 2023 metre dünyanın en uzun böreğini de yapmıştım. Her şey Bursa için. Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Biz esnaflar olarak çok memnunuz” diye konuştu.