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        Haberler Bilgi Spor 6 Aralık Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        6 Aralık Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        Bugün Trendyol Süper Lig, La Liga, Bundesliga ve Holanda Ligi'nde birer maç oynanırken İtalya Serie A ve Fransa Lig 1'de 2'şer müsabaka oynanacak. Bu kapsamda sporseverler, "6 Aralık Cuma kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 6 Aralık 2024 maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 10:05 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:05
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        • 1

          Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinin haftaya başlangıç maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 6 Aralık 2024 Cuma listesi için araştırmalara başladı. Maçların saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 6 Aralık Cuma günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        • 2

          TRENDYOL SÜPER LİG

          20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa (beIN Sports 1)

        • 3

          İTALYA SERİE A

          20:30 İnter - Parma (S Sport 2)

          22:45 Atalanta - Milan (S Sport 2)

        • 4

          İSPANYA LALİGA

          23:00 Celta Vigo - Mallorca (S Sport Plus)

          FRANSA LİGUE 1

          21:00 Lille - Brest (beIN Sport 2)

          23:00 Auxerre - PSG (beIN Sports 4)

        • 5

          ALMANYA BUNDESLİGA

          22:30 Stuttgart - Union Berlin (beIN Sports 3, Tivibu Spor 1)

          HOLLANDA EREDİVİSİE

          22:00 PSV - Twente (EXXEN, TV 8.5)

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