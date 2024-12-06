6 Aralık Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?
Bugün Trendyol Süper Lig, La Liga, Bundesliga ve Holanda Ligi'nde birer maç oynanırken İtalya Serie A ve Fransa Lig 1'de 2'şer müsabaka oynanacak. Bu kapsamda sporseverler, "6 Aralık Cuma kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 6 Aralık 2024 maç takvimi...
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Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinin haftaya başlangıç maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 6 Aralık 2024 Cuma listesi için araştırmalara başladı. Maçların saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 6 Aralık Cuma günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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TRENDYOL SÜPER LİG
20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa (beIN Sports 1)
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İTALYA SERİE A
20:30 İnter - Parma (S Sport 2)
22:45 Atalanta - Milan (S Sport 2)
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İSPANYA LALİGA
23:00 Celta Vigo - Mallorca (S Sport Plus)
FRANSA LİGUE 1
21:00 Lille - Brest (beIN Sport 2)
23:00 Auxerre - PSG (beIN Sports 4)
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ALMANYA BUNDESLİGA
22:30 Stuttgart - Union Berlin (beIN Sports 3, Tivibu Spor 1)
HOLLANDA EREDİVİSİE
22:00 PSV - Twente (EXXEN, TV 8.5)