En güncel Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 236.112'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.784 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 6 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

6 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlanmadı.

5 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1178 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 236 bin 112, can kaybı 5 bin 784 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 53 bin 842 test yapıldı, 1178 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1015 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 219 bin 506 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 27 bin 308, vaka sayısı 236 bin 112, vefat sayısı 5 bin 784 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,4 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa'da etkisini sürdürürken, İspanya'da bilanço ağırlaşıyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 772 koronavirüs vakası kaydedildiği bildirildi.

Bu sayının ülke genelinde karantina uygulamasının kaldırılmasından bu yana bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğu ifade edildi ve toplam vaka sayısının 305 bin 767’e ulaştığı belirtildi.

Ülkede son 24 saatte 1 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının da 28 bin 499’a yükseldiği aktarıldı.

İspanya'da vaka sayısındaki artış dikkat çekerken, hükümetin yerel yetkililere virüsün yayılmasını engellemek için bölgesel önlemler alma konusunda yetki artırımı sağlayacağı iddia edildi.