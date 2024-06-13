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        Haberler Gündem 3. Sayfa 59 işçi zehirlendi | Son dakika haberleri

        59 işçi zehirlendi

        Malatya'da bir tekstil fabrikasında çalışan 59 işçi yedikleri yemekten zehirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 23:01 Güncelleme: 13.06.2024 - 23:01
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        59 işçi zehirlendi
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        Malatya'da İkinci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan 59 işçi yedikleri öğle yemeğinden zehirlendi.

        Yemeğin ardından mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri görülen işçilerin durumu iletmesi üzerine fabrikaya çok sayıda ambulans sevk edildi.

        Fabrikaya gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı işçiler, gıda zehirlenmesi teşhisiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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