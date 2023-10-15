Üsküdar, Harem, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Kandilli, Kanlıca'dan geçen sporcular, Beykoz'a devam etti. Beykoz'un ardından Anadolu Feneri'nden dönen parkuru takip eden bisikletçiler, sahilden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kadar geldi. Buradan Avrupa Yakası'na taşınan yarış, Barbaros Caddesi, Beşiktaş, Karaköy, Galata Köprüsü'nden geçerek yeniden Tarihi Yarımada'ya ulaştı. Dünyanın en iyi bisikletçilerinin 8 etap ve toplam 1235,1 kilometrelik mücadelesi, Sultanahmet'te sona erdi.