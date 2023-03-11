57 girişime 677 milyon liralık yatırım

AA

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal teknoyatırımların önemi ve ülkedeki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teknoloji tabanlı girişim firmalarının, yükselen ekonomilerin en önemli kaldıraçları arasında sayıldığına işaret eden Mandal, Türkiye'de bu kapsamdaki firma sayısının son 12 yılda önemli ölçüde artış gösterdiğini söyledi.

TÜBİTAK "Girişimcilik Destek Programı (BiGG)" aracılığıyla verilen desteklerle kurulan girişim firmalarının söz konusu artıştaki rolüne dikkati çeken Mandal, "TÜBİTAK, BiGG Programı kapsamında girişimleri destekleyip bir taraftan da BiGG girişimlerine hizmet veren BiGG uygulayıcı kuruluşlarını seçiyor, girişimcilik ekosistemindeki önemli paydaşların yetkinliklerini birleştirerek girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi hedefliyor. 2015 yılında 7 BiGG uygulayıcı kuruluşu ile başlayan program, bu gün pek çok önemli paydaşın yer aldığı 147 uygulayıcı kuruluş ile devam etmektedir. Böylelikle büyüyen BiGG girişimcilik ekosistemi içinde, ekonomik katma değer yaratacak pek çok yenilikçi fikir BİGG markasıyla hayata geçiriliyor" dedi.

5 GİRİŞİM SERMAYESİ FONU KURULDU

Mandal, ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikteki KOBİ ölçeğinde bulunan erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin, AR-GE ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliğiyle,Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı oluşturulduğunu söyledi.

Mandal, program ile Hazine ve Maliye Bakanlığının katılım protokolü imzaladığı girişim sermayesi fonlarına katılan sermaye şirketi statüsündeki teknoloji transfer ofisleri (TTO), teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB) ile yeterlik kararı verilmiş araştırma altyapılarının (AA) TÜBİTAK tarafından desteklendiğine dikkati çekti.

Mandal, "Gelinen noktada Tech-InvesTR Programı kapsamında, 3'ü yurt dışında, 2'si Türkiye'de olmak üzere toplam 5 girişim sermayesi fonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında fona katılım protokolü imzalandı. Söz konusu fonlar, kurulum işlemlerini tamamlayarak faaliyetlerine başladı. Program kapsamında 7 farklı üniversite kuruluşu fonlara yatırımcı olarak katıldı. Tech-InvesTR kapsamında kurulan fonlara katılan teknoloji transfer ofisi ile teknoloji geliştirme bölgelerine TÜBİTAK'ın 26,75 milyon lira, Hazine ve Maliye Bakanlığının ise fonlara yaklaşık 480 milyon lira kaynak aktarması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

3.1 MİLYAR LİRALIK HEDEF TAAHHÜT

Mandal, Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında kurulan fonların şu anda 2.7 milyar liralık taahhüt büyüklüğüne ulaştığının altını çizerek, "Tüm fonların hedef büyüklüğüne ulaşması halinde yaklaşık 3.1 milyar liralık hedef taahhüt büyüklüğünün yakalanması hedefleniyor. Böylece TÜBİTAK katkısının 116 katı büyüklüğündeki bu fon, ülkemizde teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yapmak üzere harekete geçmiş olacak. Bu tutarın 5 yıl içerisinde ülkemizdeki 150 erken aşama teknoloji tabanlı girişime yatırım olarak dönmesi amaçlanıyor" diye konuldu.

Program çerçevesinde kurulan fonların sağlık teknolojileri, yapay zeka, makine öğrenmesi, fin-tech (finansal teknoloji), pazar yeri, mobil oyun geliştirme, ödeme platformu, giyilebilir teknolojiler, blockchain (blokzinciri) ve lojistik operasyon süreçleri alanında faaliyet gösteren 57 farklı girişime yatırım yaptığını bildiren Mandal, fonlar tarafından yapılan toplam yatırım tutarının 677 milyon liraya ulaştığını sözlerine ekledi.​​​​​​​

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