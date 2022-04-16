Turun 7. etabında Gelibolu Fener Parkı'ndan hareket eden yarışçılar, Feneraltı Sokak ve sahil yolunda sola dönüşlerini gerçekleştirerek Kemal Reis, Muhittin Reis ve Celal Nuri İleri Caddeleri, Şehir Murat Ünal Sokak sonunda D550 kara yolu çıkışına ulaşacak.
8,3. kilometrede Güneyli Kavşağı’nda olacak bisikletçiler, Bolayır Kavşağı sonrası Koruköy’e varacak. Sporcular, sağa dönüşün ardından Marmara Denizi kıyısında kurulmuş Şarköy ayrımına doğru yol alacak.
Kavakköy’ü takiben 30,3. kilometrede sprint primine ulaşacak yarışçılar, Yeniköy’den geçerek Şarköy Devlet Hastanesi’nden sola dönüşleriyle D555 kara yoluna çıkacak. Sağa dönüşün ardından Yörgüç ayrımına gelecek bisikletçiler 62,9. kilometre zorlu tırmanışlarına başlayacak.
Kampseverlerin buluşma noktası olan Yörgüç, Yayaköy, Çınarlı ve Kirazlı’da tırmanışlarına devam edecek sporcular, Uçmakdere’de tehlikeli inişlere başlayacak. Paraşütçülerin uğrak noktası Uçmakdere, 152 metre rakımı ve dar virajlarıyla bisikletçiler için zorlu bir parkur olacak.
Keskin bir virajda sola dönüş yapacak bisikletçiler hem dar hem de keskin virajlı yolları ile göze çarpan Hoşköy ve Gaziköy’ün ardından 89,9. kilometrede Türkiye Güzellikleri Spirint Primi’ne ulaşacak. 96,5. kilometrede Uçmakdere’ye varacak sporcular, tehlikeli iniş sonrası Kartaltepe Tabiat Parkı ve Yeniköy’ün ardından sağa dönüşle 107,7. kilometrede tırmanışa geçip Kumbağ, Barbaros Limanı ve Altınova tatil beldelerini geçecek.
130 bin metrekarenin üzerinde bir terminal alanına sahip Tekirdağ Limanı’nı geçecek yarışçılar, Atatürk Bulvarı’ndan ilerleyip Cumhuriyet Meydanı Kavşağı’nda etabı noktalayacak.
Turda 4. etabı kazanarak genel klasman liderliğine yükselen İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda, turkuaz mayoyu giyiyor.
Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun startını verdiği yarışa 25 takımdan 153 bisikletçi katılıyor.
135,8 kilometrelik Gelibolu-Tekirdağ etabının saat 14.30 sularında sona ermesi bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!