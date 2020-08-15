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Açık artırmalarda satılan klasik otomobiller, günümüzde sıfır kilometre olarak satılan en pahalı araçları bile geride bırakabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Gooding & Co'da gerçekleşen bir açık artırmada benzer bir tablo ortaya çıktı.

Öyle ki, 1966 model bir Ferrari 275 GTB Long Nose tam 3.08 milyon dolara alıcı bularak, bugüne kadar online bir açık artırmada satılan en pahalı araç unvanını aldı.

Ferrari 275 GTB'nin Long Nose versiyonundan sadece 206 adet üretildiği belirtiliyor.

Online açık artırmalarda satılan en pahalı araç unvanı bugüne kadar 2003 model Ferrari Enzo'nun elinde bulunuyordu. Söz konusu araç 2 ay önce 2.6 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Açık artırma evleri, koronavirüs salgını nedeniyle açık artırma organizasyonlarını dijital ortama taşımış durumda.

Pandemi öncesi dönemde gerçekleşen açık artırmalarda ise 1962 model Ferrari 250 GTO, 2018'de 48.5 milyon dolara satılarak en yüksek değere ulaşmıştı.