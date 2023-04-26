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54 nerenin plakası? 54 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıktıktan sonra, tüm dünyada kullanılmaya başlanan ve günümüzde de tüm motorlu kara taşıtları için yasal bir zorunluluk olan plakalar, araçların kimlik kartlarıdır. Bir aracın trafikte denetlenmesini sağlayan ve o araca hukuki ve cezai birtakım sorumluluklar yükleyen araç plakaları, araçların değişmeyen parçalarıdır. Beyaz bir zemin üzerine işlenmiş olan harfler ile rakamlardan meydana gelen bu plakalar, araçları belirli coğrafyalara da bağlamaktadırlar. Peki, 54 plaka numarası hangi ilin? 54 nerenin plakası? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 26.04.2023 - 15:04 | Güncelleme: ABONE OL
54 Nerenin Plakası? 54 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Araçların kayıt altına alınmasını sağlayan taşıt kayıt plakaları, üzerlerinde yer alan yazılar sayesinde her aracın kendisine özgü ve tektir. Peki Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 54 hangi şehrin plakası? Sakarya ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

54 Plaka Numarası Hangi İlin?

54 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Sakarya olacaktır. Daha önceleri Kocaeli’ne bağlı bir ilçe olan Sakarya, 1954 yılında alınan bir kararla vilayet statüsü kazanmıştır. Sakarya’nın 54 plaka kodunu alması ise birçok il gibi 1962 senesinde mümkün olmuştur. Bu tarihte alınan bir kararla Türkiye’deki tüm vilayetlere plaka numarası verilmiş ve Sakarya da 54 il kodunu almıştır.

Marmara Bölgesi şehirlerinden olan Sakarya’nın yüzölçümü 4.878 kilometrekare, nüfusu ise 1 milyon 80 bin 80’dir. Sakarya’da trafiğe kayıt edilmiş olan motorlu kara taşıtları sayısının ise, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılında açıklamış olduğu veriye göre 327 bin 954 olduğu saptanmıştır. Sayısı 300 binden fazla olan ve 54 il koduna sahip olan bu araçlar arasında iş makinelerinden, kamu hizmeti veren araçlara, tarımda kullanılan araçlardan hususi araçlara kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Sakarya İlçelerinin Plaka Kodları:

Türkiye’deki plaka sisteminde illerin yanında ilçelerin de kendilerine özgü birtakım kodları bulunmaktadır. Plakaların ilk sırasında yer alan ve il kodu olarak bilinen kısmın hemen arkasından gelen harfler, o aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu bizlere göstermektedir.

Sakarya merkez ilçeleri, Geyve ilçesi, Akyazı ilçesi, Kaynarca ilçesi, Hendek ilçesi, Pamukova ilçesi, Karasu ilçesi, Taraklı ilçesi, Kocaali ilçesi ve Sapanca ilçesinin plaka kodları ise şu şekildedir:

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

  • 54 AA 001 - 54 AZ 999
  • 54 DA 001 - 54 DZ 999
  • 54 EA 001 - 54 EZ 999
  • 54 FA 001 - 54 FZ 999
  • 54 M 0001 - 54 M 2000
  • 54 M 2501 - 54 M 3000
  • 54 M 4501 - 54 M 5000
  • 54 M 7001 - 54 M 7500
  • 54 T 0001 - 54 T 2000
  • 54 T 2501 - 54 T 3000
  • 54 T 4501 - 54 T 5000
  • 54 T 7001 - 54 T 7500
  • 54 TA 001 - 54 TZ 999
  • 54 UA 001 - 54 UZ 999
  • 54 YA 001 - 54 YZ 999

Geyve İlçesi Plaka Kodları:

  • 54 LA 001 - 54 LZ 999
  • 54 M 3001 - 54 M 3500
  • 54 T 3001 - 54 T 3500
  • 54 T 7501 - 54 T 8000

Akyazı İlçesi Plaka Kodları:

  • 54 HA 001 - 54 HZ 999
  • 54 M 2001 - 54 M 2500
  • 54 T 2001 - 54 T 2500

Kaynarca İlçesi Plaka Kodları:

  • 54 M 5001 - 54 M 5500
  • 54 T 5001 - 54 T 5500
  • 54 VA 001 - 54 VZ 999

Hendek İlçesi Plaka Kodları:

  • 54 KA 001 - 54 KZ 999
  • 54 M 3501 - 54 M 4000
  • 54 T 3501 - 54 T 4000

Pamukova İlçesi Plaka Kodları:

  • 54 M 6001 - 54 M 6500
  • 54 RA 001 - 54 RZ 999
  • 54 T 6001 - 54 T 6500

Karasu İlçesi Plaka Kodları:

  • 54 M 4001 - 54 M 4500
  • 54 PA 001 - 54 PZ 999
  • 54 T 4001 - 54 T 4500

Taraklı İlçesi Plaka Kodları:

  • 54 M 7501 - 54 M 8000
  • 54 T 7501 - 54 T 8000

Kocaali İlçesi Plaka Kodları:

  • 54 M 5501 - 54 M 6000
  • 54 NA 001 - 54 NZ 999
  • 54 T 5501 - 54 T 6000

Sapanca İlçesi Plaka Kodları:

  • 54 M 6501 - 54 M 7000
  • 54 SA 001 - 54 SZ 999
  • 54 T 6501 - 54 T 7000
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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