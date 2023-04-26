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Araçların trafikte denetime tabi tutulmasına olanak sağlayan araç plakalarının kullanımı, günümüzde tüm dünyada yasal bir zorunluluk olarak dikkat çekmektedir. Peki, Türkiye’deki 53 nerenin plakası? Rize ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

53 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 53 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Rize’dir. Osmanlı Devleti’nin son döneminde Lazistan Sancağına bağlı olan Rize, cumhuriyetin ilanının ardından 1924 yılında vilayet statüsüne geçmiştir.

Rize’nin 53 plaka kodunu alması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. Türkiye’de karayolu ulaşımının ve araç sayısının artması üzerine, bu alanda bir düzenleme gereksinimi ortaya çıkmıştır. 1962 itibariyle, Türkiye’deki 67 vilayete birer plaka kodu verilmesini kararlaştırılmış ve Rize de alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 53 numaralı plaka kodunu almıştır.

Karadeniz Bölgesi’nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Rize’nin yüzölçümü 3.919 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 344 bin 16’dır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye’de kullanılan motorlu kara taşıtları sayısı üzerine yaptığı bir çalışmada, 2022 yılında Rize’de trafiğe kayıt edilmiş araçların sayısı ise 87 bin 559 olarak belirlenmiştir. Rize’de bulunan ve her biri 53 plaka koduna sahip bu araçların arasında şahıslara ait otomobillerden özel amaca tahsis edilmiş araçlara, kamu hizmetinde kullanılan araçlardan ağır tonajlı kamyonlara kadar tüm motorlu araçlar yer almaktadır.

Rize İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan taşıt plakalarında hem illeri hem de o illere bağlı olan ilçeleri işaret eden kodlar yer almaktadır. Araç plakalarının ilk sırasında yer alan sayılar illerin il kodunu oluştururken; bu kodlardan sonra gelen harfler ise o illere bağlı olan ilçelerin harf gruplarını meydana getirirler. Özetleyecek olursak; bir aracın plakasında yer alan harflere bakarak o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini görebilmek mümkündür.

Rize’nin merkez ilçeleri, Pazar ilçesi, Ardeşen ilçesi ve Kalkandere ilçesi plaka harf gruplarını ise yazımızın devamında bulabilirsiniz. İşte, Rize ilçelerinin plaka kodları:

Rize Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

53 AC 001 - 53 AZ 999

53 DA 001 - 53 DZ 999

53 K 0001 - 53 K 1999

53 M 0001 - 53 M 2999

53 T 0001 - 53 T 2999

Pazar İlçesi Plaka Kodları:

53 HA 001 - 53 HZ 999

53 K 4000 - 53 K 4999

53 M 4000 - 53 M 4999

53 T 4000 - 53 T 4999

Ardeşen İlçesi Plaka Kodları:

53 FA 001 - 53 FZ 999

53 K 5000 - 53 K 5999

53 M 5000 - 53 M 5999

53 T 5000 - 53 T 5999

Kalkandere İlçesi Plaka Kodları:

53 K 6000 - 53 K 6999

53 KA 001 - 53 KZ 999

53 M 6000 - 53 M 6999

53 T 6000 - 53 T 6999

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut