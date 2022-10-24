530 yıllık geçmişe sahipti! Tarihi çalmaya kalktı!

Bursa'da olay, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Kavaklı Mahallesi´nde meydana geldi. Üftade Sokak´ta devriye görevi yapan bekçiler, Üftade Camii´nin 530 yıllık medrese bölümü `Darül Kurra´nın kubbe kısmında bulunan bir şüphelinin kurşun levhaları söktüğünü fark etti.
BİR ARKADAŞI DA GÖZCÜLÜK YAPTI
DHA'da yer alan habere göre şüpheliyi yakalamak için medresenin giriş kısmına yönelen ekipler bu sırada erketede bekleyen U.C. ile karşılaştı.
MEDRESENİN ÇATISINDA YAKALANDI
Ekipleri karşısında gören U.C. medresenin çatısındaki arkadaşı Emrah A.´yı uyararak olay yerinden kaçtı. Hızla çatıya çıkarak Emrah A.´yı kıskıvrak yakalayan ekipler olay yerinden kaçan U.C.´nin peşine düştü. Ancak yaklaşık 10 dakikalık takibin ardından izini kaybettiren U.C. kayıplara karıştı.
EKİPLER ŞÜPHELİLERİ TELEFONU İLE KONUŞTURDU
Bu sırada Emrah A.´nın cep telefonunun çaldığını fark eden ekipler, aramaya cevap vererek Emrah A.´dan arkadaşı U.C.´yle konuşmasını ve yerini öğrenmesini istedi. U.C.´nin bulunduğunu iddia ettiği konumları kontrol eden ekipler bölgede arama çalışması başlattı.
DİĞER ŞÜPHELİ EKİPLERCE ARANIYOR
Ancak izine rastlanamayan U.C. kayıplara karıştı. Hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu tespit edilen Emrah A. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken sökülen kurşun levhalar muhafaza altına alındı. Olay yerinden kaçan U.C.´nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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