51/2-a trafik cezası nedir? 51/2-a trafik cezası ne kadar? Radar trafik cezası kaç TL 2025?
Sürücülerin uyması gereken trafik kuralları bulunur. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanır. Bu doğrultuda yeniden değerleme oranı belli olur. Karayolları Trafik Kanunu'nca belirlenen nedenlerle ceza konusu olan kodlardan biri de 51/2-a nolu trafik maddesidir. Peki 51/2-a trafik cezası nedir? İşte, 51/2-a trafik cezası ne kadar trafik yasasına dair kurallar
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Trafikte herkesin uyması gereken kurallar yer alır. Trafik kurallarına uyulmadığı taktirde ise Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtildiği şekilde kuralı ihlal edenlere cezalar uygulanabilmektedir. Peki 51/2-a trafik cezası nedir? 51/2-a trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025?
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51/2-A TRAFiK CEZA KODU NEDIR?
Bu trafik ceza kodu hız ihlali sonucu ortaya çıkmaktadır. Trafik hız sınırı belirtilen noktada sürücü 'dan %30'a kadar hız ihlali yaptığı durumda 51/2-a trafik ceza kodu ile trafik cezası kesilir.
51/2-A CEZASI NE KADAR? (2025)
Hız sınırı ihlalleri
Hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmaya 2 bin 167, yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmaya 4 bin 512, yüzde 50'nin üzerinde aşmaya ise 9 bin 267 lira ceza kesilecek. Aynı yıl içinde 5 kez yüzde 50 üzerinde hız ihlali yapanların sürücü belgesi bir yıl geri alınacak.
Takograf ve taksimetre kullanmayan, muayenede emniyetsiz raporu verilen araçla trafiğe çıkan, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamayan ve buralardan geçmek üzere olan yayalara öncelik vermeyenler 4 bin 512 lirayla cezalandırılacak.
Kış lastiği kuralına uymayanlar, 5 bin 856 lira ceza ödeyecek.
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SÜRÜCÜ BELGESiNE EL KONULUR MU ?
Karayolları trafik kanunun 2918 sayılı “Hız sınırlarına uyma zorunluluğu” başlıklı 51. Maddesine istinaden 51/2-a maddesinden cezai işlem uygulanan kişilerin sürücü belgelerine el konulmaz.
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