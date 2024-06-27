Defne Samyeli'den yeni tatil pozları
Fiziğiyle genç kızlara adeta taş çıkartan Defne Samyeli, yeni tatil fotoğrafları paylaştı
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1 Temmuz'da 52'nci yaşına basacak olan Defne Samyeli, tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor.
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1991'de Türkiye Güzeli seçilen Defne Samyeli, genç kızlara adeta taş çıkartıyor.
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Defne Samyeli, üç gün önce olduğu gibi leopar desenli bikinisiyle objektif karşısına geçti. Samyeli, her zaman olduğu gibi fiziğiyle adından söz ettirdi.
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"KENDİME BAKMAYI ÇOK SEVİYORUM"
Defne Samyeli, daha önce gençlik sırrı hakkında; "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü. Ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum" demişti.