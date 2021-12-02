Bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılarak nitelikli dolandırıcılık suçları ile ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Yan. Dol. Büro Amirliği görevlilerince “Hayali Konteyner” isimli projeli çalışma yapıldı.
Olaya karışan şüphelilerin internet ortamında farklı internet sitelerinden satılık konteynır ilanı verip, kaparo bedeli veya konteyner ücretinin bedeli adı altında farklı hesap numaralarına para havalesi yaptırarak Nitelikli Dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi.
Şüpheli M.Ş.’nin organizasyonunda Y.H. ve M.G.’nin banka hesaplarına para havaleleri yapıldığı, şüpheli K.Y.’ye ait IP numarasının kullanıldığı tespit edilirken şüphelilerin projeli çalışma kapsamında Antalya İl Merkezinde 15, Korkuteli ilçesi, İstanbul, Konya ve Burdur İllerinde 36 olmak üzere toplamda 51 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları, toplamda 256 bin 860,00 TL. dolandırdıkları anlaşıldı.
Olaya karışan 4 şüphelinin yakalanabilmesi için Antalya, İstanbul, Konya ve Korkuteli İlçesinde yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, şüpheli Y.H. tarafından hesabına para gönderildiği tespit edilen S.E.Z. isimli şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Antalya'da yakalanıp gözaltına alındı.
Şüphelilerden elde edilen 7 adet cep telefonu, 10 adet sim kart, 1adet bilgisayar, 1 adet çetele, çok sayıda banka hesap hareketlerine el konulurken. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheli K.Y. ifadesi alındıktan sonra salıverilmiştir.
Gözaltında bulunan şüpheliler Y.H. ve S.E.Z. isimli şahıslar mevcutlu olarak çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından Adli Kontrol Şartı ve Yurt Dışı Çıkış Yasağı ile serbest bırakılırken şüpheliler M.Ş. ve M.G. isimli şüpheliler tutuklandı.
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