500 yıllık tarih: Türkiye İsrail ilişkileri 0:00 / 0:00

“Orta Doğu’daki en stratejik ikili ilişki hangi iki ülke arasında?” sorusunu sorduğumuzda “Türkiye-İsrail” cevabını almak şaşırtıcı olmaz. Tüm dünyanın Orta Doğu politikasını etkileme gücüne sahip ilişkiler son yıllarda birçok krizle yüzleşti. Ancak son dönem atılan normalleşme adımları kapsamında İsrail ile de ilişkiler karşılıklı olarak iyileştirilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, bugün Türkiye’de. Habertürk’ten Emin Arslan İsrail’in kuruluşundan bu yana Türkiye’nin yaklaşımını, ikili ilişkilerde kritik noktaları kaleme aldı

Türkiye ve İsrail’in ilişkileri, Türk ve Yahudi toplumunun ortak tarihinin ve on yıllarca sürgün hayatı yaşamış Yahudi toplulukların Osmanlı İmparatorluğu tarafından vatandaşlık statüsüyle kabul edilmesinin etkisiyle başladı.

YAHUDİLERİN OSMANLI’YA GÖÇÜ

15. yüzyılda devletten imparatorluğa dönüşen Osmanlı, özellikle Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethi sonrasında Yahudi toplumuna kapılarını açtı. İstanbul’u alan II. Mehmed, Avrupa’da zulüm gören Yahudileri Osmanlı İmparatorluğu’na çağırdı. İstanbul hahamı Sarfati’nin, “Buranın hiçbir eksiğinin olmadığı, dilerseniz her şeyin gönlünüzce olduğu bir ülke olduğunu size ilân ederim. Kutsal Topraklara giden yol size bu ülke üzerinden açık. Müslümanların altında yaşamak, Hıristiyanların altında yaşamaktan daha iyi değil mi?” sözleri sonrası başlayan büyük göç akımıyla İstanbul’un o dönemki nüfusunun önemli kısmını Yahudiler oluşturdu.

İlerleyen yıllarda özellikle Batı Avrupa’da Yahudilere yapılan zulümler artarak devam etti. İspanya’nın Endülüs Emevileri’ne karşı ‘Reconquista’ sürecinin başarıya ulaşması sonrası ülkelerinde korumasız kalan ve Katolik zulmü nedeniyle 1412 yılından beri kıyafetlerine aşağılayıcı işaretler takmaya, din değiştirmeye zorlanan Yahudiler; en sonunda 1492’de İspanya’dan kovulmalarının ardından II. Bayezid’in emri ve hatta Piri Reis’in amcası olan Kemal Reis’in komutasında, kendi özel gemisini göndermesiyle Osmanlı İmparatorluğu’na sığındı.

I. Bayezid, İspanya’da mallarına el konulan, engizisyondan kaçan Seferad Yahudileri’ne iyi davranılmasına dair ‘irade’ yayınladı. Osmanlı’nın büyük bir coşkuyla Yahudileri çağırması ve toplumun da on yıllarca bir arada yaşayabilmesinin en önemli nedenlerinden biri de toplumun ve devletin Hristiyan topluluk ve devletlerine karşı oldukça negatif bir bakış açısına sahip olması ve bu nedenle Yahudi toplumuna sıcakkanlı yaklaşmasıydı. Halil İnalcık da bu konuyla ilgili, "Hususi birtakım şartlar Avrupa Yahudiliği ve Osmanlıları, Haçlı Hristiyan Avrupa karşısında bir nevi dayanışma ve işbirliğine sevk etti. Asırlardır birlikte var olmak suretiyle iç içe geçmiş ortak tecrübeler ve olumlu hatıralar Türkler ve Yahudileri dostlukla birleştiren bir aile yapmıştır." yorumunu getirdi.

Seferad Yahudileri, kendilerine kucak açmış Osmanlı’ya tüm bilgi ve birikimlerini aktarmaya çalıştı. Bernard Lewis'e göre, ülkeye yeni gelen bu Musevi göçmenler, 'Türkiye'nin Avrupalılaşması' akımını başlattı. Osmanlı’nın Yahudilere iyi davranması haberinin tüm Avrupa’da yayılması sonrasında Macaristan, Doğu Avrupa, Kırım ve Asya'nın kimi yerlerinden göçler başladı. Osmanlı topraklarındaki Yahudiler, Saray’ın önemli kademelerinde bulunduğu gibi; toplumun ticari yapısını da geliştirdi.

THEODOR HERZL – II. ABDULHAMID GÖRÜŞMESİ

19. yüzyılda Yahudi topluluklarında ‘Filistin’de bağımsız bir devlet kurma’ fikrinin yeşermesinin ardından Osmanlı ve Yahudi toplumu arasında bir takım dalgalanmalar yaşandı. Macar asıllı Viyanalı Yahudi gazeteci Theodor Herzl, Siyonizm’i kurarak antisemitizme karşı siyasi yollarla Yahudiler’in refahının yaratılabileceğini savundu. Yahudi Devleti’nin Filistin’de kurulması için çalışmalar yaptı. Bu sebeple İstanbul’a gelerek II. Abdulhamid’e “Osmanlı’nın dış borçlarını üstlenmesi karşılığında Filistin’e Yahudi göçüyle toprak verilmesi” teklifini sundu. II. Abdulhamid ise, “Bir adımlık toprak bile satamam, zira bu topraklar bana değil, milletime aittir” cevabını verdi. Daha sonra 4 kere daha İstanbul’a gelen Herzl, II. Abdulhamid’in huzuruna da çıktı. Ancak istediğini alamadı. Bunun yanında Saray, Herlz’e ‘Birinci Derece Mecidiye Nişanı’ takdim etti.

İmparatorluğun son döneminde düştüğü zor durumda Yahudi topluluğun diğer birçok azınlık gibi ayrılıkçı bir hareket içinde olduğu söylenemez. Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya göre Osmanlı Yahudiliği batının yayılmacı ve hasta adamın mirasını paylaşacak eğilim ve eylemlere katılmamıştır, kendilerini Hıristiyan dünyanın eğilimleri ve faaliyetleri dışında tutmuştur. 1913'te Selanik’in Yunanların eline geçmesinden sonra Selanik Yahudileri, Türklerle işbirliği yapmakla ve hain olmakla itham edilerek Yunan ordusunun ve yerli Rumların baskısına maruz kaldılar. Hatta Doç. Dr. Emin Elmacı'ya göre Kurtuluş Savaşı döneminde Yunan Kralı İzmir'e geldiğinde İzmir Yahudi Cemaati Başkanı'nı yanına çağırıp destek istiyor. Karşılığında, “Rumlardansa Türkleri tercih ederiz” yanıtını alıyor." Modern Türkiye’nin inşasında, Atatürk’ün Alman Nazizmi’nden kurtulmak isteyen 80 Yahudi akademisyene ülkenin kapılarını açması ve bu insanların Türkiye’ye olumlu katkıları da büyük önem taşıyor.

İSRAİL’E GİDEN YOL…

Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması için hemen hemen tüm Orta Doğu halklarıyla iş yapan Birleşik Krallık, 1920 yılında Filistin’i kendi himayesine aldı. Tüm dünyadan Yahudi göçüne izin verdi. Bu, bölgedeki Arap halkın tepkisine yol açtı. Bir süre sonra İngilizler Yahudi göçünü sınırlandırmaya karar verdi ancak bu da Yahudi milislerin silahlanmasına neden oldu.

I. Dünya Savaşı ise tüm dünya için unutulmaz acıların yaşandığı bir dönem oldu. Belki de en çok Yahudiler için. Başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yükselen antisemitizm, savaş başladıktan sonra korkunç bir soykırıma dönüştü. Yaklaşık 6 milyon Yahudi sistematik bir şekilde öldürüldü. Filistin’e olan gizli Yahudi göçü ise soykırım nedeniyle çok daha fazla arttı. Savaşı müttefik devletlerin kazanmasının ardından Filistin sorunu 1947 yılında Birleşmiş Milletler’e devredildi.

BM, Kasım 1947'de Filistin'in biri Yahudi öteki Arap olmak üzere iki devlet arasında paylaşılmasına karar verdi. Kudüs ve Beytüllahim şehirlerinde ise BM denetiminde milletlerarası bir bölge statüsü tanındı. Yahudiler bu kararı kabul etti; Araplar ise, 400 bin Arap sivili İsrail toprakları içerisinde bırakacak olması ve Filistin topraklarının sadece %7'sinin sahibi olmalarına rağmen Yahudilere bölgenin %56'sını vermesi nedeniyle planı reddetti.

14 Mayıs 1948'de, Britanya mandasının sonlandığı anda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu David Ben-Gurion tarafından İsrail Devleti'nin kuruluşu ilan edildi. Devletin sınırları ise ilan edilmedi. Kuruluş ilanından 24 saat sonra, Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak orduları saldırıya geçerek İsrail topraklarına girdi. Ancak hem ABD ile Sovyetler Birliği’nin kuruluştan hemen sonra İsrail’i tanıdığını açıklaması hem de İsrail’in Arap ordularını durdurması nedeniyle ülkeler arasında ateşkes imzalandı.

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ BAŞLIYOR

Türkiye, İsrail’i, Arap-İsrail savaşını fiilen kazanmasının ardından, 28 Mart 1949’da tanıdı. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, karşılıklı olarak elçilerin atanmasıyla 1950 yılında başladı. Türkiye’nin İsrail’deki ilk diplomatik misyonu şefi Seyfullah Esin, güven mektubunu İsrail Cumhurbaşkanı Chaim Weizmann’a sundu.