29 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa Birliği üyesi 12 ülke, uluslararası dev şirketlerin, birlik üyesi tüm ülkelerde ne kadar kâr elde ettiklerini ve ne kadar vergi ödediklerini açıklama zorunluluğu getirecek düzenlemeyi bloke etti.
Söz konusu düzenlemeyle Apple, Facebook ve Google gibi firmaların nasıl yüksek vergilerden kaçındıklarının ortaya çıkması hedefleniyordu. Avrupa'da İrlanda, Lüksemburg ve Malta gibi ülkeler Almanya ve Fransa'ya göre daha düşük vergi oranlarına sahip. Uluslararası şirketlerin yüksek vergi oranına sahip ülkelerdeki kârlarını, düşük vergi oranına sahip ülkelere kaydırarak kendilerine yılda 500 milyar dolarlık vergi avantajı sağladığı düşünülüyor.
Eğer teklif edilen düzenleme, artık çok zor gibi görünse de, kabul edilirse bu 500 milyar doların nasıl 'ödenmediği' net bir şekilde anlaşılacak.
İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre düzenlemeye en sert karşı çıkanların başında İrlanda geliyor. İrlanda'da birçok çok uluslu teknoloji şirketinin ofisi bulunuyor ve bu şirketler yüzde 6.25 gibi düşük bir oranda kurumlar vergisi ödüyor. Söz konusu vergi örneğin İngiltere'de yüzde 19 seviyesinde bulunuyor.
'EKONOMİ ÇÖKER' UYARISINDA BULUNDU
Dünkü oylamadan önce ülkenin vergi konusundaki düzenleyici kurumu olan İrlanda Finansal Danışma Kurulu (IFAC),uluslararası şirketlerin vergiden kaçınmalarını engellemeye yönelik olası adımların ülke ekonomisini çökerteceği uyarısında bulundu. IFAC'ın açıklamasına göre İrlanda'da ödenen kurumlar vergisinin yarısı, 10 küresel şirketten geliyor.
Açıklamada herhangi bir isim yer almazken, bahsedilen şirketler arasında Apple, Facebook, Microsoft, Dell, Google ve Oracle'ın da olduğu tahmin ediliyor.
Kurumlar vergisinin düşük tutulduğu Lüksemburg, Malta, Kıbrıs, Letonya, Slovenya, Estonya, Avusturya, Çekya, Macaristan ve Hırvatistan da yeni düzenlemeye aleyhinde oy kullandı. İsveç, düşük bir kurumlar vergisine sahip olmamasına rağmen düzenlemeye karşı çıktı.
Fransa, İspanya ve Hollanda öneriye destek verirken Almanya çekimser kaldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!