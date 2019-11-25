25 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'da yayaya çarptığını fark etmeyen ancak başka bir şoförün önünü kesmesiyle durduktan sonra kaçan araç sürücüsü, polis tarafından evinde yakalandı.
AA'nın haberine göre, Suriyeli Ahmad K. idaresindeki minibüs, Ankara Yolu Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yakınında Ferhat Sultansu'ya (87) çarparak sürüklemeye başladı. Kazayı fark etmeyen Ahmad K.'nin yoluna devam ettiğini gören arkasındaki bir otomobil sürücüsü, selektör yaparak bu kişiyi durdurmaya çalıştı.
Ahmad K'nin durmaması üzerine yaklaşık 500 metre ileride minibüsün önünü kesen otomobil sürücüsü, aracın altında bir kişinin sürüklendiğini söyledi. Ağır yaralanan Sultansu, çevredekilerin de yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ ARACINA BİNEREK KAÇTI
Polisler gelmeden önce yol kenarına çekme bahanesiyle aracına binen Ahmad K., olay yerinden kaçtı. Ekiplerin evinde gözaltına aldığı bu kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Otomobil sürücüsünün minibüsün önünü kesmesi, Ferhat Sultansu'nun minibüsün altından çıkarılarak ambulansa alınması ve Ahmad K.'nin minibüsüyle olay yerinden kaçması, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
'YAKLAŞIK 500 METRE SÜRÜKLEDİ'
İHA'nın haberine göre, yaşlı adamın aracın altında kaldığını fark ederek Ahmad K.'yı durduran ve yaşlı adamın aracın altından çıkartılmasına yardımcı olan diğer sürücü, emniyette verdiği ifadesinde, "Belediyenin hizasında aracın çarptığını gördüm ama sürücü fark etmedi. 500 metre boyunca selektör yapmama rağmen olayı anlaması üzerine bende aracın önünü keserek durdurdum" dediği öğrenildi.
'ŞOKA GİRDİM; KORKTUM VE KAÇTIM'
Yaşlı adamı metrelerce aracın altında sürükleyen Ahmad K. polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde, "Ne zaman çarptığımı ve nasıl olduğunu bilmiyorum. Yolda seyir halindeyken bir otomobil önümü kesti ve aracın altında birisinin olduğunu söyledi ve şoka girdim. Yaşlı adamı oradan çıkartmamızın ardından ambulansın geldi ve benden korktum eve kaçtım" dediği öğrenildi.
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