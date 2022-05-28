En az 50 yıl bekledi... 25 günde 4 metreyi geçti!

İHA

Mersin'in turizm bölgelerinden Silifke ilçesine bağlı Akkum Mahallesi'nde deniz kenarında kendiliğinden yetişen ve Türkiye’de sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi uzun yıllar sonra 25 günde 4,5 metreye ulaştı.

İHA'nın haberine göre denizin 3 metre üzerinde kayalık bölgede bir anda boy atarak 4,5 metreye ulaşan çiçeği görenler ise şaşırdı.

Bölge sakinleri çiçeğin en az 50 yılın ardından kısa sürede büyümesine şaşırarak durumu yetkililere bildirdi.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner'in talimatıyla çiçek koruma altına alındı. Çiçeğin etrafı tel örgüyle çevrilip üst kısmına dikenli tel takıldı.

Vatandaşlarda çiçeğin koruma altına alınmasının dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Hamdi Kolukısa, "Ben 54 yaşındayım, yıllardır aklım erdi ereli buradaydı, ilk defa bu sene açtı. 'Yüzyıl çiçeği de diyorlar. Şok olduk. Ufak bir bitkiydi. Bir ay olmadan 4,5 metre büyüdü. Dış kabuğuna zarar vermeye başlamışlardı ama koruma altına alındı. Kaymakamımızdan Allah razı olsun" dedi.

Her gün bir çok kişinin çiçeği görmeye geldiğini ve fotoğraflarını çektiğini anımsatan Kolukısa, çiçeğin Akkum'a ayrı bir doğal güzellik kattığını kaydetti.

10 yıl önce bölgeye yerleşen Gaziantepli Hamit Türköz de eşiyle birlikte merak edip çiçeği görmeye geldiklerini aktararak, "Biz de bu Agava bitkisinin yüzyılda bir açtığını duyarak merak ettik ve geldik. Beldemize çok yakıştığını düşünüyorum. İnternetten araştırdık, Yüz yılda bir açıyormuş. Çok enteresan bir bitki, çiçek açınca daha da güzelleşecektir, insanlar akın akın buraya gelecektir" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ TÜRÜ AGAVE AMERİCANA"

Anavatanı Orta ile Güney Amerika olan Agave bitkisi Türkiye'deki bazı bölgelerde kendiliğinden çıkıyor. Türkiye'deki türün Agave Americana olduğu belirtiliyor. Ortalama 50 ila 100 sene arasında değişen ömrü boyunca yalnızca bir kere çiçek açan Agave çiçeğine, 'sabır' veya 'yüzyıl' çiçeği de deniyor.

Meksika'nın Tequila kentinde yetişen ve Mavi Agave ismi verilen sabır çiçeği türü UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Dayanıklı ve kurak koşullara adapte olduğu için sabır çiçeğinin diğer bitkilere göre yaklaşık 10 kat daha fazla su tuttuğu ifade ediliyor.