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50 nerenin plakası? 50 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

1893 tarihinde Fransa’da ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve tüm araçlar için yasal bir zorunluluk olarak kullanılan araç plakaları, taşıtların ayrılmaz parçalarından bir tanesidir. Taşıtların trafikte denetlenmesini sağlayan ve o araca hem hukuki hem de cezai sorumluluklar yükleyen araç plakaları, taşıtların tescil belgeleri olarak dikkat çekmektedir. Üzerinde yer alan harfler ve rakamlar ile belirli bölgeleri işaret eden plakalar, her aracın kendisine özgü ve tektirler. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 21.04.2023 - 01:14 | Güncelleme: ABONE OL
50 Nerenin Plakası? 50 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Trafikte seyreden araçların devletin ilgili kurumları tarafından tanınmasını ve kayıt altına alınmasını sağlayan taşıt plakaları, Türkiye’de de günümüzdeki haliyle 1962 yılından itibaren kullanılmaktadır. Peki, Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 50 hangi şehrin plakası? Nevşehir ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

50 Plaka Numarası Hangi İlin?

50 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap, Nevşehir olacaktır. Daha önceleri Niğde’nin bir ilçesi olan Nevşehir, 1954 yılında alınan bir karar neticesinde vilayet statüsünü kazanmıştır. Türkiye’de 1962 yılında alınan bir kararla tüm vilayetlere birer plaka numarası verilmiş ve Nevşehir de alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 50 plaka kodunu almıştır. İlerleyen yıllarda Türkiye’deki vilayet sayısının artmasıyla, il kodları da arttırılmış ve bu sayı günümüzde 81 olmuştur.

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Nevşehir’in yüzölçümü 5.407 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 310 bin 11 olarak belirlenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yine 2022 verilerine göre, Nevşehir iline kayıtlı ve 50 plaka koduna sahip olan motorlu kara taşıtlarının sayısı ise, 136 bin 642 olarak saptanmıştır. Sayısı 100 bini aşan bu araçlar arasında hususi otomobillerden kamu hizmeti gören araçlara kadar tüm motorlu kara taşıtları yer almaktadır.

Nevşehir İlçelerinin Plaka Kodları

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir ilinde kullanılan plakalarda da ilçelerin kendilerine özgü harf grupları yer almaktadır. Plakalardaki il kodlarından hemen sonra gelen harfler ya da birden fazla harften meydana gelen harf kombinasyonları, o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini göstermektedir.

Nevşehir’in merkez ilçeleri, Kozaklı ilçesi, Avanos ilçesi, Hacıbektaş ilçesi, Gülşehir ilçesi ve Ürgüp ilçesinin plaka harf grupları ise şu şekildedir:

Nevşehir Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

  • 50 AC 001 - 50 AZ 999
  • 50 DA 001 - 50 DZ 999
  • 50 EA 001 - 50 EZ 999
  • 50 FA 001 - 50 FK 999
  • 50 M 0001 - 50 M 5000
  • 50 S 0001 - 50 S 0400
  • 50 T 0001 - 50 T 0600

Kozaklı İlçesi Plaka Kodları:

  • 50 KA 001 - 50 KD 999
  • 50 M 7501 - 50 M 8000
  • 50 T 0800 - 50 T 0850
  • 50 S 0701 - 50 S 0750

Avanos İlçesi Plaka Kodları:

  • 50 M 5001 - 50 M 0600
  • 50 S 0501 - 50 S 0600
  • 50 SA 001 - 50 SZ 999
  • 50 T 0901 - 50 T 0950

Gülşehir İlçesi Plaka Kodları:

  • 50 M 7051 - 50 M 7500
  • 50 NA 001 - 50 NZ 999
  • 50 S 0801 - 50 S 0900
  • 50 T 0750 - 50 T 0799

Ürgüp İlçesi Plaka Kodları:

  • 50 M 6001 - 50 M 7000
  • 50 S 0601 - 50 S 0700
  • 50 T 0851 - 50 T 0900
  • 50 UA 001 - 50 UZ 999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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