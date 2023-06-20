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50 milyar dolarlık uçak siparişi verdi

Hindistan'ın hava yolu şirketi olan IndiGo, Airbus'tan 500 adet A320 Ailesi uçağı için kesin sipariş vererek ticari havacılık tarihinde tek seferdeki en büyük satın alma anlaşmasına imza attı. Liste fiyatına göre siparişlerin toplam değerinin 50 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Giriş: 20.06.2023 - 09:38 | Güncelleme: ABONE OL
50 milyar dolarlık uçak siparişi verdi
AA

Airbus’tan yapılan açıklamada, Hindistan'ın pazar payına göre en büyük hava yolu şirketi olan IndiGo’dan A320 ailesi için 500 adet sipariş alındığı belirtildi.

Söz konusu satın alma anlaşmasının Paris Air Show’da imzalandığı belirtilerek, satışın ticari havacılık tarihinde tek seferdeki en büyük satın alma anlaşması olduğu ifade edildi.

Söz konusu siparişle IndiGo tarafından sipariş edilen toplam Airbus uçağı sayısı 1.330'a ulaştı.

Liste fiyatına göre siparişlerin toplam değerinin 50 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Indigo'nun söz konusu siparişle, şubatta Airbus ve Boeing'den 470 uçak siparişi ve opsiyonu açıklayan yerli rakibi Air India'nın ana siparişini geride bırakması dikkati çekti.

Öte yandan, hava yolculuğu Kovid-19 salgını krizinden çıkarken, yeni uçaklara olan talep yüksek kalıyor. Ancak uçak üreticileri, esas olarak parça ve personel eksikliği ve tedarikçilerinin artan maliyetleri nedeniyle büyük teslimat zorluklarıyla mücadele ediyor.

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