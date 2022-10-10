50 metre için feci ölüm!

Adana'da, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’ndeki tren hattında bu sabah saat 08.00’da yürekleri yakan bir olay meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre 54 yaşındaki Ümit Şengül, karşıya geçmek için tren yoluna çıktı. Bu sırada Şengül’e, Mersin-Adana seferini yapan yolcu treni çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şengül’ün hayatını kaybettiğini saptadı. Şengül’ün hayatını kaybettiği yerin 50 metre ilerisinde hemzemin geçit olduğu, geçidi kullanmadığı görüldü.

Şengül'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.