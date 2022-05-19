5 yılda 820 veri ihlali bildirimi

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Kişisel verilerin korunmasında hukuki, sektörel ve teknik yaklaşımların ele alındığı e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde konuşan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, metaverse’ün tam anlamıyla uygulamaya girmesiyle, günlük hayatta gerçekleştirilen pek çok faaliyetin sanal olarak icra edilebileceğinin altını çizdi.

Bilir, bu durumun birçok alanda yeni hukuki düzenlemeler getirilmesini veya mevcut olanların metaverse açısından uygulama alanının net bir şekilde belirlenmesini gündeme getirebileceğini ifade etti.

KVKK Başkanı Bilir, metaverse'ün çok büyük miktarda verinin meydana getirilmesini ve aktarılmasını gerektirdiğini, bu bağlamda metaverse'te kişisel verilerin hangi şartlarda işlenebileceğinin ve ihlal meydana gelmesi halinde neler yapılabileceğinin üzerinde önemle durulması gerektiğini belirtti.

CİMER KANALI DAHİL 23 BİNİ AŞKIN BAŞVURU

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun çerezler ile ilgili rehber çalışması ve sektörel bazda iyi uygulama örnekleri gibi çalışmaların devam ettiğini aktaran Bilir, siber saldırıların temennilerle değil, tedbirlerle önlenebileceğini ve bu kapsamda kişisel verilerin korunmasında proaktif önlemlerin önemine dikkat çekti.

Bilir, Kurul’un çalışmaları hakkında şu rakamları da paylaştı:

“Kurul’un çalışmalarına başladığı 2017 yılından bugüne kadar; CİMER kanalıyla gelenler de dahil olmak üzere; 23087 başvuru alınmış, bunlardan 21469’u sonuçlandırılmıştır. 820 veri ihlal bildirimi Kurula intikal etmiş, bu bildirimlerden 189’u Kurum internet sitesinde ilan edilmiştir. Kanun kapsamına giren konularda ise 781 hukuki görüş verilmiştir.”