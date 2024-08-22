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        Haberler Gündem Çevre 5 yılda 18 şehirde fidan dikti | Son dakika haberleri

        Emekli esnaf, 5 yılda 18 şehirde fidan dikimine katıldı

        Ankara'da yaşayan ve orman yangınlarına üzülen emekli esnaf Hasan Aydın, gönüllü olarak gittiği illerde fidan dikiyor. Yaklaşık 5 yıldır 18 şehirdeki fidan dikim etkinliklerinde görev alan Aydın, "Özellikle orman yangınlarının ciğerimizi yaktığı şu günlerde diktiğim her ağacı, fidanı gözyaşlarıyla severek dikiyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 15:48 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:48
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          Ankara'da yaşayan ve orman yangınlarına üzülen 66 yaşındaki emekli esnaf Hasan Aydın, fidan dikim etkinliklerinde gönüllü olarak görev alıyor.

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          Yaklaşık 5 yıldır İzmir, Kütahya, Manisa, Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Malatya gibi 18 şehirdeki fidan dikim etkinliklerinde görev alan Aydın, aynı zamanda çevresindekilere doğa sevgisini aşılıyor.

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          Doğadaki tüm canlılara faydalı olmak için yola çıkan Aydın, yeşile olan sevgisini hayatının bir parçası haline getirerek emeklilik günlerinde seyahat edip meyve ve çam fidanı dikiyor.

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          Malatya'ya gelen Aydın, içilebilir suyun, verimli toprakların azaldığını belirterek, bunların korunması için ağaçların önemli olduğunu söyledi.

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          Hasan Aydın, yaşanan yangınlar ve iklim krizine karşı fidan dikimini son yıllarda artırdığını anlattı.

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          Aydın, "Ziyaret için geldiğim Darende'de Hulusi Efendi Vakfı'nın ağaçlandırma çalışmasını gördüm. O kadar hoşuma gitti ki kendilerine gönüllü olabileceğimi söyledim. Onlarda sağ olsun kırmadı 1 ay sürecek bir ağaçlandırma çalışmasına ben de katıldım. Burada çınar başta olmak üzere, çam, zeytin, ıhlamur ve meşe ağaçlarının dikimine yardımcı oluyorum. Bine yakın ağacı toprakla buluşturuyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Özellikle orman yangınlarının ciğerimizi yaktığı şu günlerde diktiğim her ağacı, fidanı gözyaşlarıyla severek dikiyorum" dedi

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          Aydın, her fidanla yeniden doğmuş gibi hissettiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Şimdiye kadar binlerce fidanı meyve ağacını toprakla buluşturmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Emekli olunca ne yapacağım diye düşünürken bu şekilde ülkeme hizmet etmek istedim. Şu an 66 yaşındayım ama her ağaçla birlikte gönül bahçem zenginleşip, ayrı bir huzuru yaşıyorum. Aynı zamanda gençlere de ilham vermek istiyorum. Yarınlarımızın daha sağlıklı olması için onlara tavsiye ederek değil de yaşayarak güzel örneklerin olması lazım. Peygamber Efendimiz de ağaç dikmemizi tavsiye etmiştir. O sebeple daha yeşil bir Türkiye için ömrümün yettiğince hiçbir ücret talep etmeden fidanları toprakla buluşturmaya devam edeceğim."

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