Aydın, her fidanla yeniden doğmuş gibi hissettiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Şimdiye kadar binlerce fidanı meyve ağacını toprakla buluşturmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Emekli olunca ne yapacağım diye düşünürken bu şekilde ülkeme hizmet etmek istedim. Şu an 66 yaşındayım ama her ağaçla birlikte gönül bahçem zenginleşip, ayrı bir huzuru yaşıyorum. Aynı zamanda gençlere de ilham vermek istiyorum. Yarınlarımızın daha sağlıklı olması için onlara tavsiye ederek değil de yaşayarak güzel örneklerin olması lazım. Peygamber Efendimiz de ağaç dikmemizi tavsiye etmiştir. O sebeple daha yeşil bir Türkiye için ömrümün yettiğince hiçbir ücret talep etmeden fidanları toprakla buluşturmaya devam edeceğim."