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        Haberler Gündem Güncel 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Linç edip polise teslim ettiler | Son dakika haberleri

        5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Linç edip polise teslim ettiler

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla vatandaşlar tarafından linç edilen şüpheli polise teslim edildi. Şüphelinin gece taşlanan evinin bulunduğu sokakta polis güvenlik önlemi aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 17:35 Güncelleme: 02.09.2024 - 17:35
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        Cinsel istismar: Linç edip polise teslim ettiler
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla vatandaşlar tarafından dövülen şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncirlikuyu Mahallesi'nde meydana geldi.

        Komşusunun 5 yaşındaki kızını motosiklet ile mahallenin kırsal kesimine götüren M.K., iddiaya göre, çocuğa cinsel istismarda bulunmak istedi.

        Bu sırada bölgede içki içen bir grup, M.K'yi fark edip, yanına gitti. Grup, şüpheliyi darbedip, bölgeye çağrılan polis ekiplerine teslim etti.

        Gözaltına alınıp, hastaneye kaldırılan şüphelinin tedavisi devam ederken, gece saatlerinde taşlanan evinin bulunduğu sokakta polis ekipleri önlem aldı.

        Küçük kızın psikolog gözetiminde bilgisine başvurulurken aile de komşuları olan bekar M.K.'dan şikayetçi oldu.

        Mahalle Muhtarı Murat Ulukanoğlu, "Mahallemizde olmaması gereken bir taciz olayı meydana geldi. Böyle bir şeyle mahallemizin adının anılması bizleri ve Tarsus halkını çok üzmektedir. Olayla ilgili emniyet mensuplarımızın çalışması sürüyor. Şu anda ekiplerimiz evin çevresinde gereken güvenlik önlemlerini aldı. Aileleri sükunete davet ettik. Bu çok üzücü bir olay bu olayın bir an önce neticelenmesini arz ediyoruz, çok üzülüyoruz keşke olmasaydı" dedi.

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        #Mersin
        #cinsel istismar
        #linç
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