5 Nisan ne günü? Dünya Avukatlar Günü nedir?
Miladi takvime göre yılın 95'inci gününe girilirken 5 Nisan tarihinde yaşanan önemli olaylar gündemdeki yerini aldı. Hukuk ve adalet için mücadele veren avukatların mesleklerine olan katkılarını onurlandırmak amacıyla 5 Nisan tarihi Dünya Avukatlar Günü olarak ilan edilmiştir. Her ne kadar "Dünya" Avukatlar Günü olarak nitelense de, bu özel gün Türkiye'ye dayanmaktadır. Peki, 5 Nisan ne günü? Dünya Avukatlar Günü nedir? İşte detaylar...
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Nisan ayında dört gün geride kalırken, 5 Nisan'da kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. 1978 yılında Türkiye Barolar Birliği'nin kurulduğu 5 Nisan tarihi Dünya Avukatlar Günü olarak kutlanmaktadır. Peki, "5 Nisan ne günü? Dünya Avukatlar Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?" İşte Dünya Avukatlar Günü mesajları...
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5 NİSAN NE GÜNÜ?
Avukatlar için her yıl, 5 Nisan tarihi 'Avukatlar Günü' olarak kutlanıyor. Yapılan araştırmalar sonucu ilk olarak İstanbul Barosu'nun 70 yıl önce 5 Nisan 1878 de toplanıp genel kurul yapmış olduğu anlaşılmış ve 5 Nisan Avukatlar Günü ilan edilmiştir.
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DÜNYA AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI
Avukat olarak gerçeğin gücünü kovalayan tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü kutlu olsun.
Haklının ve ezilenin yanında dimdik ayakta duran ve tüm gücünü kullanan avukatlarımıza selam olsun. Avukatlar Günü'nüz kutlu olsun.
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Adaletin güçlüden değil haklıdan yana olması dileğimle, tüm hukukçuların Avukatlar Günü'nü kutlarım.
Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, Avukatlar Günü'nü kutlarım.
Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.