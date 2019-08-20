İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Araştırmaların sonunda da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin evine baskın düzenledi. Baskında isimleri açıklanmayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre evde 5 bin yıllık olduğu belirlenen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılar ile hayvan figürlerinin bulunduğu kitap ele geçirildi. Jandarma kitabın, 5 milyon dolar değerinde olduğunu bildirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda devam ediyor.