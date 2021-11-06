5 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

5 Kasım'da televizyon kanallarında yayınlanan tüm yapımların izlenme oranları ertesi sabah belli oluyor. Her gün düzenli olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 reytin sonuçları sıralaması açıklanıyor. 5 Kasım reyting sonuçları açıklandığı gibi haberimizde yer alacak.