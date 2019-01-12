Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kiraladıkları evde yaptıkları kaçak kazıda, buldukları Roma dönemine ait kaya mezarı tahrip eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İkiçeşme Mahallesi Bayıraltı Sokak'taki evini 3 hafta önce kiraya veren A.A., bu kişilerin evinde kazı yaptığını görüp, polise başvurdu. DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, 2'inci derece arkeolojik SİT alanı sınırları içerisinde bulunan evin bazı odalarının 2 metre derinliğinde kazıldığını ve şüpheliler tarafından bulunan Roma dönemine ait kaya mezarın tahrip edildiğini belirledi.

İSTANBUL'DA 138 TARİHİ ESER ELE GEÇTİ

İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 138 tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. AA'nın haberine göre, jandarma ekipleri, bazı kişilerin, Yozgat ve civarında yaptıkları kaçak kazılar sonucu elde ettikleri tarihi eserleri İstanbul’da piyasaya sürmek için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. İstihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucu şüphelilerin, tarihi eserleri siyah renkli bir araç ile taşıdığı tespit edildi.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA DURDURULDU

Uzun süre takip edilen aracın Şile-Pendik karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda durması üzerine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada, bagaj bölümünde alet çantalarının içerisine gizlenmiş vaziyette erkek ve kadın baş objeleri, hayvan ve insan figürleri, çeşitli boy ve ebatlarda kandiller, heykelcikler ve kaidelerden oluşan 138 tarihi eser ele geçirildi. Bunlarla ilgili S.K, Y.Ğ, S.Y. ve R.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye çıkarıldı. Tarihi eserler İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

HELENİSTİK, ROMA VE İSLAMİ DÖNEME AİT ESERLER

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, Helenistik, Roma ve İslami döneme ait 81 sikke ile Osmanlı dönemine ait 3 yüzük ele geçirildi. AA'nın haberine göre, tarihi eser kaçakçılığı suçuna yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Gebze KOM Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, Helenistik döneme ait 14, Roma dönemine ait 61 ve İslami döneme ait olduğu değerlendirilen 6 bronz sikke olmak üzere toplam 81 sikke ile Osmanlı dönemine ait 3 yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan şüpheliler A.K., T.Y. ve T.U gözaltına alınarak haklarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Sikke ve yüzükler, Kocaeli Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

BATMAN'DA 5 ADET TARİHİ ESER VE EROİN

Batman'da terör örgütü PKK’nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda, 2 kilo 230 gram esrar, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve tarihi eserler ele geçirildi. AA'nın haberine göre, bir ihbarı değerlendiren Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Recepler köyündeki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, evde yapılan aramada 2 kilo 230 gram esrar, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve 5 adet tarihi eser bulundu. Şüpheli ev sahibi A.K. gözaltına alındı, oğlu Y.K'yi yakalama çalışması sürüyor.

DİYARBAKIR'DA SUÇÜSTÜ: 2 BİN 328 ADET

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, 2 bin 263 sikke, 21 bronz ve gümüş yüzük, 20 obje, 7 bileklik ve 5 bronz heykelin de aralarında bulunduğu 2 bin 328 adet tarihi eser ele geçirildi. AA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda Bismil ilçesinde ikamet eden 3 şüphelinin elinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için alıcı aradığı yönünde bilgi elde etti.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda dün Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda, zanlıların tarihi eserleri satmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikamet ettikleri adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 263 sikke, 21 bronz ve gümüş yüzük, 20 obje, 7 bileklik, 5 bronz heykel, 4 hac, bakır kap, bakır kapak, 5 ok ucu, ceylan simgeli mühür olmak üzere toplam 2 bin 328 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.