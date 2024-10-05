5 Ekim ne günü? Bugün dünya ne günü?
Ekim ayında dört gün geride kalırken, 5 Ekim tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. 'Tarihte bugün' UNESCO 1994 yılında "Dünya Öğretmenler Günü" olarak ilan etmiştir. Özel günler sebebiyle sosyal medya kullanıcıları birbirlerine çeşitli platformlar üzerinden kutlama mesajları gönderiyor. İşte 5 Ekim'de dünyada kutlanan özel günler...
- 1
Ekim ayında beşinci güne girildi. Bu kapsamda 5 Ekim kutlanan özel günler gündemdeki yerini aldı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne oluyor. Bazı günler ise dini ve milli bayramlar sebebiyle resmi tatil olarak kabul ediliyor. Peki, 5 Ekim ne günü? Bugün dünya ne günü? İşte detaylar...
- 2
5 EKİM DÜNYA NE GÜNÜ?
Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.
- 3
5 EKİM'DE YAŞANAN BAZI OLAYLAR
869 - İstanbul'da toplanan IV. Konsil'de alınan kararlar sonucu Doğu ve Batı kiliseleri arasındaki ayrım derinleşti.
1450 - Bavyera Dükü IX. Louis, Hristiyan olmayı kabul etmeyen Yahudilerin kovulmasını emretti.
1502 - Kristof Kolomb, Amerika'ya 4. yolculuğunda Kosta Rika'yı keşfetti.
1526 - Beçne Meydan Muharebesi, Osmanlı zaferiyle sonuçlandı.
1550 - Şili'de, İspanyol Konkistador Pedro de Valdivia tarafından Concepción şehri kuruldu.
1632 - Rusya Çarlığı, Sibir Hanlığı'nı (bugünkü Yakutistan) tamamen işgal etti.
1789 - Çoğu kadın 5 bini aşkın Fransız, kıtlığı protesto için Versailles Sarayı'na yürüdü ve Kral XVI. Louis'yi Paris'e taşınmaya zorladı.
1877 - Nimipu kabilesi Şefi Joseph'in teslim olmasıyla, ABD'nin kuzeybatısındaki kızılderili direnişi sona erdi.
1892 - Red Kit'teki Dalton kardeşlere ilham olan Dalton çetesi, Kansas'taki banka soygunlarında öldürüldü.
1896 - Alman fizikçi Wilhelm Roentgen'in yeni bir radyasyon çeşidi (bugünkü bilinen adıyla x ray) bulduğu açıklandı.
1908 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı idaresindeki Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini açıkladı.
1908 - Bulgaristan, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.
1910 - Portekiz'de Cumhuriyet ilan edildi.
1911 - İtalyan kuvvetleri, Trablusgarp'ın sahil şeridini ele geçirdi.
1915 - Bulgaristan Krallığı, İttifak Devletlerinin yanında I. Dünya Savaşı'na girdi.
1921 - İngiltere'de Uluslararası Yazarlar Birliği PEN kuruldu.
1925 - İlk Cumhuriyet Altını İstanbul Darphanesi'nde basıldı ve Mustafa Kemal Paşa'ya gönderildi.
1926 - İstanbul Boğazı'nda trenler için vapur seferleri başlatıldı.
1930 - Dünyanın en büyük hava gemisi İngiliz R 101 zeplini Fransa'da düştü ve 48 kişi hayatını yitirdi.
1931 - Başbakan İnönü ile Dışişleri Bakanı Aras'ın Yunanistan ziyaretleri sırasında, 1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması yürürlüğe konuldu.
1938 - Nazi Almanyası, Yahudilere ait pasaportların iptal edildiğini duyurdu.
1944 - Fransa'da kadınlar seçme hakkına kavuştu.
1945 - Hollywood set işçilerinin grevinde Warner Bros'ta çıkan olaylarda (Kara Cuma) 40 gösterici yaralandı.
1947 - Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı sonucu lağvedilen Komintern'in devamı olarak, komünist partiler SBKP (B) önderliğinde Kominform'u kurdu.
1947 - Atina'da yapılan Akdeniz Atletizm Yarışmaları'nda Türkiye birinci oldu.
1948 - Türkmenistan'ın Aşkabat şehrindeki büyük depremde 110.000 kişi hayatını yitirdi.
1952 - 1939'dan beri ilk ve Stalin'in katıldığı son Sovyetler Birliği Komünist Partisi kongresi başladı.
1953 - Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'ne 40 oyla geçici üye seçildi.
1958 - Fransa'da 5. Cumhuriyet ilan edildi ve Charles de Gaulle Cumhurbaşkanı seçildi.
1960 - Güney Afrika'da düzenlenen referandumda, Cumhuriyet rejimine geçilmesi kabul edildi.
1962 - Beatles'ın ilk hit şarkısı Love me do piyasaya çıktı.
1972 - Fransa'da Jean-Marie Le Pen liderliğinde aşırı sağcı/faşist parti Ulusal Cephe kuruldu.
1979 - Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat, Ankara'ya geldi; FKÖ Temsilciliği açıldı.
1979 - İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, bir aşk skandalı sonucu Hükûmet'ten istifa etti.
1988 - Cezayir'de halk isyanı patlak verdi.
1988 - Şili'de Pinochet, Başkanlığının uzatılması için yapılan referandumu kaybetti.
1989 - Dalai Lama, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.
1991 - İlk resmi Linux sürümü (0.02) Linus Torvalds tarafından duyuruldu.
1991 - Sovyetler Birliği, tarihinde ilk kez IMF ile iş birliği anlaşması yaptı.
1997 - 34. Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. En iyi film ödülünü, Ferzan Özpetek'in yönettiği Hamam filmi aldı.
1999 - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğündeki depremde 100'e yakın kişi yaralandı.
2000 - Belgrad'daki kitlesel gösteriler sonucu Slobodan Milošević Devlet Başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı.
2003 - Rus yanlısı Ahmet Kadirov Çeçenistan'ın ilk Devlet Başkanı seçildi.
2008 - Kırgızistan'nın Oş şehrinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 75 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.
-