Ekim ayında beşinci güne girildi. Bu kapsamda 5 Ekim kutlanan özel günler gündemdeki yerini aldı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne oluyor. Bazı günler ise dini ve milli bayramlar sebebiyle resmi tatil olarak kabul ediliyor. Peki, 5 Ekim ne günü? Bugün dünya ne günü? İşte detaylar...