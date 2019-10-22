5. Dalga oyuncuları kimler? 5. Dalga filmi konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Bilimkurgu tarzında olan ve orijinal ismi 5th Wave olan 5. Dalga film ABD yapımı. 5. Dalga filminin yönetmen koltuğunda J Blakeson yer alırken, filmin başrollerinde Chloe Grace Moretz ve Nick Robinson bulunuyor. 5. Dalga filmine dair ayrıntılar haberimizde.

5. DALGA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda J Blakeson'un yer aldığı 5. Dalga filminin oyuncu kadrosunda Chloe Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe, Liev Schreiber ve Zackary Arthur bulunuyor.

5. DALGA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Başka bir gezegenden gelen Diğerleri dünya üzerine büyük bir saldırı başlatmıştır. İlk saldırıda dünyanın elektrik ağını çökertmişlerdir. 2. saldırıda okyanuslarda oluşturdukları dev dalgalar ile her yeri sular altında bırakmışlardır. 3. saldırılarında saldıkları virus sayesinde bir çok insanı yatağa düşürmeyi başarmışlardır. Son olarak 4. dalga ile insan şeklini alarak hayatta kalmayı başaran insanları teker teker öldürmeye başlamışlardır. Şimdi insanlar 5. saldırıyı önlemeye çalışırken kimseye güvenemez duruma gelmişlerdir. 16 yaşındaki Sullivan, düşmanlarının rehin almış olduğu kardeşini kurtarmak için Walker’ın yardımına ihtiyaç duyacaktır.