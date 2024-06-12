Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 5 boynuzlu koçlara yoğun ilgi: Boynuz sayısı arttıkça fiyatı da artıyor | Son dakika haberleri

        5 boynuzlu koçlara yoğun ilgi: Boynuz sayısı arttıkça fiyatı da artıyor

        Eskişehir'de kurban pazarında görücüye çıkarılan 3,4 ve 5 boynuzlu koçlar ilgi görüyor. Koçları boynuzundan dolayı isteyen müşterilerinin olduğunu söyleyen besici, "Bu kendi cinsinden böyle. Belki de bunun bin kez fotoğrafı çekildi. Çok ilgi gördü. 'Bunu evimizde tarihi eser yapıp sergileyebiliriz' diyorlar. Buna 40 bin lira istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 09:55 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Genellikle Doğu illerinden gelen kurbanlıklar müşterilerini bekliyor.

        • 2

          Bu yıl Kars’tan getirilen 3, 4 ve 5 boynuzlu koçlar ise pazarın ilgi odağı oldu.

        • 3

          Koçları gören müşteriler şaşkınlık yaşarken fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

          Özellikle 4 boynuzlu koçun sahibi Yakup Kurukafa, diğer koçlara oranla 40 bin lira istiyor.

        • 4

          Boynuzundan dolayı koçları özellikle isteyen müşterilerinin olduğunu ifade eden Yakup Kurukafa, "Bu kendi cinsinden böyle. Belki de bunun bin kez fotoğrafı çekildi. Çok ilgi gördü. 'Bunu tarihi eser yapıp evimizde sergileyebiliriz' diyorlar. Buna 40 bin lira istiyoruz" dedi.

        • 5

          3 ve 5 boynuzlu koçların bir diğer sahibi Mehmet Kurukafa ise şunları söyledi:

          "Koçumuzun 6 boynuzu vardı, kırıldığı için şimdi birleşti gözüküyor. Kendi koçumuzun üretimi. Doğal hali böyle. Görenlerin hepsi resim çekiyor. Koçlarda 6,5,4 gibi boynuz sayısı değişiyor. Bunların fiyatı 20 bin lira."

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lale'nin canını almıştı! Cani kocaya yetmemiş!
        Lale'nin canını almıştı! Cani kocaya yetmemiş!
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Fuji Dağı manzarasını engelleyen bina yıkılacak
        Fuji Dağı manzarasını engelleyen bina yıkılacak
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Biri harcar biri bakar
        Biri harcar biri bakar
        Balayı yerine ödül töreni
        Balayı yerine ödül töreni
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Macron istifa edecek mi?
        Macron istifa edecek mi?
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        Dijital bankanın farkı ne?
        Dijital bankanın farkı ne?
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Habertürk Anasayfa