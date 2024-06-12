5 boynuzlu koçlara yoğun ilgi: Boynuz sayısı arttıkça fiyatı da artıyor

Boynuzundan dolayı koçları özellikle isteyen müşterilerinin olduğunu ifade eden Yakup Kurukafa, "Bu kendi cinsinden böyle. Belki de bunun bin kez fotoğrafı çekildi. Çok ilgi gördü. 'Bunu tarihi eser yapıp evimizde sergileyebiliriz' diyorlar. Buna 40 bin lira istiyoruz" dedi.