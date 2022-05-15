Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimler, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bitlis ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA: Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 24°C, Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 27°C, Parçalı ve çok bulutlu

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 20°C, parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 28°C, parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 27°C, Parçalı zamanla çok bulutlu

MANİSA 29°C, Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Adana'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda bugün (Pazar) yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 29°C, Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 22°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 24°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 25°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 21°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 22°C, Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 27°C, Parçalı zamanla çok bulutlu

KASTAMONU 24°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 21°C, Parçalı zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt, Artvin ile Trabzon, Giresun, Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 24°C, Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 20°C, Parçalı ve çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 21°C, Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 18°C, Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batısı ile Bitlis ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 18°C, Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 19°C, Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 25°C, Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 20°C, Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bugün (Pazar) bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’in doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde geneli ile öğle saatlerinden itibaren doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, doğusu 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere batısı gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinden sonra Güney Ege’nin güneyi 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 6; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zaman zaman 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.