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Haberler Merak Edilenler 4A, 4B sigorta nedir? 4A ve 4B sigorta farkı nedir?

4A, 4B sigorta nedir?

Yaklaşık 600 bin 4B'li personelin 4A'lı olarak kadroya alınmasına yönelik düzenleme bir süredir gündemde. Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nda konunun netleşmesi bekleniyor. Konunun gündeme gelmesiyle 4A ve 4B sigortanın ne olduğu ve arasındaki fark sorgulanıyor. İşte 4A ve 4B sigorta hakkında detaylar...

Giriş: 28.11.2022 - 16:57 | Güncelleme: ABONE OL
4A, 4B sigorta nedir? 4A ve 4B sigorta farkı nedir?

Sözleşmeli personelin kadroya geçişine ilişkin düzenleme geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin tarafından duyurulmuştu. Konuya ilişkin son noktanın bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından konulması bekleniyor. İşte 4A ve 4B sigortanın ne olduğuna ilişkin ayrıntılar...

4A KADRO NEDİR?

(A) grubu kadrolar; mesleğe kamu personel seçme sınavının ardından kurumların kendi özel mevzuatları gereğince gerekli puanı almış adaylar arasında yapılan özel yarışma sınavı (yazılı ve sözlü) ile yardımcı (stajyer) (stajyer) olarak girilen ve yetiştirme döneminin ardından yapılan yeterlilik sınavında başarı gösterilmesi üzerine asıl unvana ataması yapılan kadrolardır. SGK kapsamında olanlara 4 A’lı denmektedir.

4B KADRO NEDİR?

(B) grubu olarak adlandırılan kadrolar ise, kamu personel seçme sınavının ardından ÖSYM başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan ve başka her hangi bir sınava girilmeksizin göreve başlanılan kadrolardır. (Memur, koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, mühendis, hizmetli vb. 4(b) BAĞ-KUR sigortalısı sayılmaktadır.

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