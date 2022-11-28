4A, 4B sigorta nedir?

Sözleşmeli personelin kadroya geçişine ilişkin düzenleme geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin tarafından duyurulmuştu. Konuya ilişkin son noktanın bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından konulması bekleniyor. İşte 4A ve 4B sigortanın ne olduğuna ilişkin ayrıntılar...

4A KADRO NEDİR?

(A) grubu kadrolar; mesleğe kamu personel seçme sınavının ardından kurumların kendi özel mevzuatları gereğince gerekli puanı almış adaylar arasında yapılan özel yarışma sınavı (yazılı ve sözlü) ile yardımcı (stajyer) (stajyer) olarak girilen ve yetiştirme döneminin ardından yapılan yeterlilik sınavında başarı gösterilmesi üzerine asıl unvana ataması yapılan kadrolardır. SGK kapsamında olanlara 4 A’lı denmektedir.

4B KADRO NEDİR?

(B) grubu olarak adlandırılan kadrolar ise, kamu personel seçme sınavının ardından ÖSYM başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan ve başka her hangi bir sınava girilmeksizin göreve başlanılan kadrolardır. (Memur, koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, mühendis, hizmetli vb. 4(b) BAĞ-KUR sigortalısı sayılmaktadır.