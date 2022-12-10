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'49' filminden ilk fragman yayınlandı

Gerçek bir hikayeden uyarlanan ve DEAŞ'a esir düşen 49 Türk vatandaşının kurtarıldığı operasyonu ve perde arkasını anlatan '49'un ilk tanıtımı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu

Giriş: 10.12.2022 - 13:57 | Güncelleme: ABONE OL
'49' filminden ilk fragman yayınlandı

Yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat’ın üstlendiği gerçek bir hikayeden uyarlanan aksiyon filmi ‘49’dan ilk tanıtım geldi. DEAŞ’a esir düşen 49 Türk vatandaşının kurtarıldığı operasyonu ve perde arkasını anlatan film yayınlanan görüntülerle büyük heyecan yarattı.

Yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlendiği ‘49’un senaryosunda Barış Erdoğan-İlker Arslan imzası bulunuyor.

Filmin başrollerini İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve usta oyuncu Kerem Alışık üstleniyor.

20 Ocak 2023’te vizyona girecek film seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Türkiye tarihinden etkileyici gerçek bir hikayeyi gözler önüne serecek ‘49’ filmi, sezonun iddialı yapımlarından biri.

'49'UN ÖYKÜSÜ

11 Haziran 2014’te binlerce kişilik DEAŞ gücü, Irak’ın Musul kentine saldırdı. Yerel güvenlik güçlerince şehri terk edince Musul, DEAŞ’ın eline geçti. Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu, DEAŞ militanları tarafından işgal edildi ve 49 personel rehin alındı. ‘49’ filmi, Musul'da DEAŞ tarafından esir alınan 49 Türk vatandaşını kurtaran MİT mensuplarının gerçek hikayesini anlatıyor.

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