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        Haberler Bilgi Yaşam 48/5 trafik cezası nedir? Alkollü araç kullanma cezası ne kadar, kaç TL 2025?

        48/5 trafik cezası nedir? Alkollü araç kullanma cezası ne kadar, kaç TL 2025?

        Sürücülerin uyması gereken trafik kuralları bulunur. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanır. Bu doğrultuda yeniden değerleme oranı belli olur. Karayolları Trafik Kanunu'nca belirlenen nedenlerle ceza konusu olan kodlardan biri de 48/5 nolu trafik maddesidir. Peki 48/5 trafik cezası nedir? İşte, 48/5 trafik cezası ne kadar trafik yasasına dair kurallar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 12:56 Güncelleme: 01.01.2025 - 12:56
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        • 1

          Trafikte herkesin uyması gereken kurallar yer alır. Trafik kurallarına uyulmadığı taktirde ise Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtildiği şekilde kuralı ihlal edenlere cezalar uygulanabilmektedir. Peki 48/5 trafik cezası nedir? 48/5 trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025?

        • 2

          48/5 TRAFİK CEZA KODU NEDİR?

          Bu trafik cezası alkollü araç kullanma yasağını çiğneyen sürücüler için oluşturulmuştur. 48/5 trafik ceza kodu seyir halinde iken alkollü araç kullandığınızı ifade eder.

          48/5 CEZASI NE KADAR?

          Alkollü araç kullanma

          Hususi otomobilde 0,50 promil, diğer araçlarda 0,20 promil üzeri alkollü sürücülere, birinci defada 9 bin 267, ikinci defada 11 bin 622, üç ve üçten fazlasında 18 bin 677 lira ceza verilecek.

          İlk ihlalde sürücü belgesi 6 ay, ikincisinde 2 yıl, üç ve fazlasında 5'er yıl geri alınacak. Bir promil üzerinde alkollü olduğu tespit edilenler veya yasal sınırların üzerinde alkollü olarak trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesinden işlem yapılacak.

        • 3

          ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI SORGULAMA

          Alkollü araç kullanma cezasının olup olmadığının sorgulaması, e-Devlet araç plakasına yazılan ceza sorgulama sayfasından araç sahibi tarafından yapılabilir.

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