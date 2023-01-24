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48/5 Trafik cezası nedir? 48/5 Trafik cezası maddesi tutarı ne kadar 2023?

Karayolları denetleme şube müdürlüğü tarafından ver vergi dairesi tarafından düzenlenmekte olan trafik cezaları bulunmaktadır. Bu trafik cezalarından her birinin de kendine özgü bir kodu bulunduğu bilinmektedir. Kodlar sayesinde sürücünün hangi cezayı ihlal ettiği bilinmektedir.

Giriş: 24.01.2023 - 22:36 | Güncelleme: ABONE OL
48/5 Trafik Cezası Nedir? 48/5 Trafik Cezası Maddesi Tutarı Ne Kadar 2023?
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48/5 Trafik Ceza Maddesi

Karayolları denetleme şube müdürlüğü ve vergi dairesi tarafından düzenlenmekte olan trafik cezalarından bir tanesinin kodunun da 48/5 trafik cezası olduğu bilinmektedir. Öncelikle sürücülerin alkollü bir şekilde araç kullanması yasaktır. Alkollü araç kullanmakta olan sürücülere 48/5 maddesi ile ceza verilmektedir. Sürücülere uygulanmakta olan cezai işlemlerde her cezaya ait farklı bir puan uygulaması gerçekleştirilmektedir. Bu cezayı alan kişilerin ceza puanı ise 20 puan olarak bilinmektedir. Ceza puanları hiçbir şartta ehliyetten silinmemektedir.

Eğer trafik cezaları erken dönemde ödenir ise belirli bir miktarda indirim uygulanmaktadır. Ceza aldıktan sonra ilk 15 gün içerisinde ceza ödendiği takdirde %25 oranında indirimli olarak ödeme gerçekleştirilmektedir. Bundan dolayı da bu sürecin takip edilmesi ve dikkatli bir şekilde işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

48/5 Trafik Cezası Tutarı

Alkollü bir şekilde araç kullanmanın kodu 48/5 olarak bilinmektedir. Her kodun cezası farklı olmakta ve kişiye uygulanan ceza miktarı da değişim göstermektedir. Alkollü araç kullanımı ise oldukça tehlikeli durumlardan bir tanesi olarak bilinmektedir. Böyle bir durumda kişi hem kendini hem de diğer insanları tehlikeye atmaktadır. Kişinin alkollü bir şekilde araç kullanması can ve mal güvenliğine zarar verebilmekte olan bir durumdur ve kesinlikle uyulması gerekmekte olan bir kuraldır. Ancak bu kurala uyulmaz ve alkollü bir şekilde araç kullanılır ise ceza kesilmektedir.

Alkollü araç kullanan kişilerin belirli bir oran da promil sayılarını aşmaları durumunda trafik cezası alkollü sürücüye verilmektedir. Verilen bu cezalar internet aracılığı ile veya PTT aracılığı ile ödenebilmektedir. 48/5 trafik cezası tutarı 2023 yılı için 1. cezada 4064 TL, 2. cezada 5096 TL, 3. C cezada ve daha fazlasında ise 8190 TL ödeme gerçekleştirilmektedir.

Cezanın erken dönemde ödenmesi ise %25 oranında indirim yapılmasına olanak sağlamakta ve cezanın daha az ödenmesine sebebiyet vermektedir. Bundan dolayı da ceza verildiği süreden itibaren sürecin takip edilmesi gerekmektedir.

48/5 Cezasına İtiraz

48/5 cezası sürücülerin alkollü bir araç kullanması nedeni ile verilmekte olan bir cezadır. Sürücülerin alkollü bir şekilde araç kullanması pek çok kişinin canının ve malının güvenliğinin tehlikeye girmesine neden olmaktadır. Böyle bir durumda ise sürücünün çok dikkatli davranması ve asla alkollü bir şekilde araç kullanmaması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda alkollü kişiler araç kullanabilmektedir. Bu durum son derece tehlikelidir. Bundan dolayı da 48/5 kodu ile birlikte ceza yazılmaktadır. Cezasının erken ödenmesi ise indirim uygulanmasına neden olmakta iken geç dönemde ödenmesi faiz ile birlikte artmasına neden olmaktadır.

Bazı bireyler 48/5 cezasına itiraz etmek istemektedir. İtiraz edilebilmesi için öncelikle cezanın tebliğ edilmesi gerekmektedir. Tebliğ edilmediği sürece itiraz süreci başlatılamamaktadır. Tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde trafik cezalarının Sulh Ceza Hakimliğine veya 30 gün içerisinde İdare Mahkemesine itiraz dilekçesi bazı belgeler ile birlikte verilmesi gerekmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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