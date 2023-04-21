Araçların trafikte denetlenmesini sağlayan plakalar, ayrıca o araca hukuki ve cezai sorumluluklar yüklemesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Peki Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 48 hangi şehrin plakası? Muğla ilçeleri plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…
48 Plaka Numarası Hangi İlin?
48 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Muğla’dır. Osmanlı Devleti döneminde Menteşe Sancağı olarak adlandırılan Muğla, 1924 senesinde vilayet statüsü kazanmıştır. Muğla’nın bir plaka kodu alması ise 1962 senesinde gerçekleştirmiştir. 1962 yılında Türkiye’de, araç sayılarının artmasıyla bir düzenleme ihtiyacı ortaya çıkmış ve bunun neticesinde tüm vilayetlere birer plaka numarası verilmiştir. Muğla alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle, 1’de başlayarak 67’ye kadar giden bu il kodları arasından 48 numaralı plaka kodunu almıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılında, Türkiye’de bulunan motorlu araçlar üzerine yayınlamış olduğu veride, Muğla’da trafiğe kayıt edilmiş araçların sayısı 591 bin 730 olarak belirlenmiştir. Bu araç sayısına, kamu hizmetinde çalışan araçlar, kişisel otomobiller, iş makineleri vb. tüm 48 il koduna sahip olan araçlar dahildir.
Muğla İlçelerinin Plaka Kodları:
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğla ilinde kullanılan plakalarda da her ilçenin kendine has kodları bulunmaktadır. Plakaların ilk sırasında yer alan il kodlarından sonra gelen harfler, o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini göstermektedir.
Muğla merkez ilçeleri, Bodrum ilçesi, Milas ilçesi, Marmaris ilçesi, Dalaman ilçesi, Fethiye ilçesi, Köyceğiz ilçesi, Datça ilçesi, Ortaca ilçesi ve Yatağan ilçesi plaka kodları şu şekildedir:
Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
- 48 AC 001 – 48 AZ 999
- 48 DA 001 – 48 DZ 999
- 48 EA 001 – 48 EZ 999
- 48 G 8000 – 48 G 8200
- 48 MB 001 – 48 MB 500
- 48 NA 001 – 48 NZ 999
- 48 S 0001 – 48 S 0500
- 48 T 0001 – 48 T 1000
- 48 TM 0001 – 48 TM 1000
Bodrum İlçesi Plaka Kodları:
- 48 G 8401 – 48 G 8600
- 48 MC 001 – 48 MC 500
- 48 S 0501 – 48 S 1500
- 48 T 6501 – 48 T 8000
- 48 TM 6501 – 48 TM 8000
- 48 TA 001 – 48 TZ 999
- 48 UA 001 – 48 TZ 999
- 48 VA 001 – 48 VZ 999
Milas İlçesi Plaka Kodları:
- 48 G 9201 – 48 G 9300
- 48 KA 001 – 48 KZ 999
- 48 LA 001 – 48 LZ 999
- 48 MD 301 – 48 MD 400
- 48 S 3501 – 48 S 4500
- 48 T 5501 – 48 T 6500
- 48 TM 5501 – 48 TM 6500
- 48 U 0001 – 48 U 9999
Marmaris İlçesi Plaka Kodları:
- 48 G 8601 – 48 G 8800
- 48 M 0001 – 48 M 9999
- 48 MC 501 – 48 MC 999
- 48 N 0001 – 48 N 9999
- 48 P 0001 – 48 P 9999
- 48 S 1501 – 48 S 2500
- 48 T 4001 – 48 T 5000
- 48 TM 4001 – 48 TM 5000
- 48 SA 001 – 48 SA 999
Dalaman İlçesi Plaka Kodları:
- 48 D 0001 – 48 D 9999
- 48 G 9000 – 48 G 9100
- 48 MD 101 – 48 MD 200
- 48 S 5501 – 48 S 6000
- 48 T 2501 – 48 T 3000
- 48 TM 2501 – 48 TM 3000
- 48 MD 801 – 48 MD 999
Fethiye İlçesi Plaka Kodları:
- 48 F 0001 – 48 F 9999
- 48 FA 001 – 48 FZ 999
- 48 G 8201 – 48 G 8400
- 48 MB 501 – 48 MB 999
- 48 S 2501 – 48 S 3500
- 48 T 3001 – 48 T 4000
- 48 TM 3001 – 48 TM 4000
- 48 GA 001 – 48 GZ 999
- 48 H 0001 – 48 H 9999
- 48 ME 001 – 48 ME 999
Köyceğiz İlçesi Plaka Kodları:
- 48 G 9401 – 48 G 9500
- 48 HA 001 – 48 HZ 999
- 48 K 0001 – 48 K 9999
- 48 MD 501 – 48 MD 600
- 48 S 6501 – 48 S 7000
- 48 T 1501 – 48 T 2000
- 48 TM 1501 – 48 TM 2000
Datça İlçesi Plaka Kodları:
- 48 G 9101 – 48 G 9200
- 48 MD 201 – 48 MD 300
- 48 R 0001 – 48 R 9999
- 48 S 6001 – 48 S 6500
- 48 T 5001 – 48 T 5500
- 48 TM 5001 – 48 TM 5500
Ortaca İlçesi Plaka Kodları:
- 48 G 8801 – 48 G 8999
- 48 MD 001 – 48 MD 100
- 48 RA 001 – 48 RZ 999
- 48 S 4501 48 S 5000
- 48 T 2001 – 48 T 2500
- 48 TM 2001 – 48 TM 2500
Yatağan İlçesi Plaka Kodları:
- 48 G 9301 – 48 G 9400
- 48 MD 401 – 48 MD 500
- 48 S 5001 – 48 S 5500
- 48 TM 1001 – 48 TM 1500
- 48 T 1001 - 48 T 1500
- 48 YA 001 – 48 YZ999