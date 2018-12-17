Havaların soğuması ve yurt genelinde kar yağışının görülmeye başlamasının ardından Konya'nın Derebucak ilçesinde anlamlı bir organizasyon gerçekleştirildi. Derebucak Kaymakamlığı öncülüğünde ilçede öğrenim gören 428 öğrenciye kışlık bot yardımında bulundu. Yardımın ardından Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan ve bazı yetkililer yardımda bulunulan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"BU ÇOCUKLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ"

İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan, "İlçemizde 428 çocuk eğitim alıyor ve çocuklarımızı ekonomik durumu iyi, kötü ayrımı yapmadan mutlu etmek; ayaklarını sıcak tutmak için bu girişimde bulunduk. Bu çocuklar, bizim çocuklarımız" diye konuştu. Doğan, benzer yardım ve desteklerin süreceğini de vurguladı.