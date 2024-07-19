Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 42 yıl sonra aynı pozu verdiler

        42 yıl sonra aynı pozu verdiler

        Ağrı'da Eğitim Yüksekokulu'ndan 1982 yılında mezun olurken fotoğraf çekilen Mahmut Söylemez, Hasan Duran ve Zafer Gündoğdu, 42 yıl sonraki buluşmalarında aynı pozu vermek için objektif karşısına geçti. 42 yıl önce iki arkadaş olarak poz veren Aysel ve Necati Abalı da bu kez çift olarak objektifin karşısına geçti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 10:52 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'ne bağlı olarak uzun yıllar eğitim veren Ağrı Eğitim Yüksekokulu, 2007 yılında kurulan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne bağlanıp, Eğitim Fakültesi’ne dönüştürüldü.

        • 2

          Yüksekokuldan 1982 yılında mezun olan 55 kişi, 42 yıl sonra bir araya gelerek fakülteyi ziyaret etti. Mezunları, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mucip Genişel, Prof. Dr. Serkan Kapucu ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Haşıloğlu misafir etti. Şimdilerde Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından kullanılan öğrenim gördükleri binayı gezen mezunlar, duygusal anlar yaşadı, 42 yıl önceye dönüp, eski günleri yad etti.

        • 3

          AYNI POZU VERDİLER

          Ağrı Eğitim Yüksekokulu'ndan 42 yıl önce mezun olurken fotoğraf çekilen Mahmut Söylemez, Hasan Duran, Zafer Gündoğdu ile Aysel ve Necati Abalı, aynı poz için objektif karşısına geçti. Ağrı'da okul müdürü olan Mahmut Söylemez, Ankara'da sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Hasan Duran ile Aydın'dan gelen emekli öğretmen Zafer Gündoğdu fotoğraf çekildi.

        • 4

          42 yıl önce iki arkadaş olarak poz veren Aysel ve Necati Abalı da bu kez çift olarak objektifin karşısına geçti. Manisa'dan gelen Aysel ve Necati Abalı, 42 yıl sonra okulda olmanın heyecanını yaşadıklarını, mezun iki öğrenci olarak verdikleri pozu, bu kez emekli öğretmenler olarak tekrarladıklarını ifade etti.

        • 5

          Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Genişel ise yılları aşan bağlarıyla yeniden buluşan ve eski anılarını canlandıran katılımcılarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da dehşet! Döve döve öldürdüler!
        İstanbul'da dehşet! Döve döve öldürdüler!
        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı
        Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı
        İzmir'deki yangın kontrol altında!
        İzmir'deki yangın kontrol altında!
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Başkan Biden ve gafları
        Başkan Biden ve gafları
        Zeliha'nın ölümüne yol açtı, 6 yıl hapsi istendi!
        Zeliha'nın ölümüne yol açtı, 6 yıl hapsi istendi!
        Yağız Alp 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Yağız Alp 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Biden seçim yarışından çekilirse ne olur?
        Biden seçim yarışından çekilirse ne olur?
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Birini veya bir şeyi kasten unutmak mümkün mü?
        Birini veya bir şeyi kasten unutmak mümkün mü?
        En-Nesyri için cevap günü!
        En-Nesyri için cevap günü!
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor"
        "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor"
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor
        Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor
        Habertürk Anasayfa