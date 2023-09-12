404 hata sayfası nedir?

404 HATA SAYFASI NEDİR?

404 hatası, ulaşmaya çalıştığınız sayfanın mevcut olmadığı anlamına gelen standart bir HTTP hata mesajı kodudur.

Öncelikle buna aslında HTTP 404 deniyor; bir web sitesinin sahip olabileceği birçok farklı HTTP hata kodundan biri.

Bu özel hata kodu, bir web tarayıcısı sunucusundan belirli bir sayfayı istediğinde ve eli boş geldiğinde ortaya çıkar.

Hayır, bu dünyanın sonu olduğu anlamına gelmiyor; bu sadece istediğiniz sayfaya şu anda erişemeyeceğiniz anlamına gelir.