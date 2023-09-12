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        Haberler Ekonomi Teknoloji 404 hata sayfası nedir? - Teknoloji Haberleri

        404 hata sayfası nedir?

        Bilgisayar kullanan birçok kişi bu sorunla sıklıkla karşılaşmıştır. Tam işinizin en önemli yerinde sayfada kocaman bir 404 hata ekranı beliriverir ve sinirleriniz yerinden zıplayabilir. Peki, 404 hata sayfası nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 15:35 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:35
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        • 1

          Çoğunuz en sevdiğiniz web sitesine giderken aniden korkunç 404 hata sayfasıyla karşılaşıyorsunuz. Belki de 404 sayfasına ulaştınız ve bunun neyle ilgili olduğunu öğrenmek istiyorsunuz.

        • 2

          404 HATA SAYFASI NEDİR?

          404 hatası, ulaşmaya çalıştığınız sayfanın mevcut olmadığı anlamına gelen standart bir HTTP hata mesajı kodudur.

          Öncelikle buna aslında HTTP 404 deniyor; bir web sitesinin sahip olabileceği birçok farklı HTTP hata kodundan biri.

          Bu özel hata kodu, bir web tarayıcısı sunucusundan belirli bir sayfayı istediğinde ve eli boş geldiğinde ortaya çıkar.

          Hayır, bu dünyanın sonu olduğu anlamına gelmiyor; bu sadece istediğiniz sayfaya şu anda erişemeyeceğiniz anlamına gelir.

        • 3

          DÜZELTMEK İÇİN YAPABİLECEĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

          Ne yazık ki, 404 hata sayfasını düzeltmek için kullanıcının (bu sizsiniz!) yapabileceği pek fazla şey yok.

          Sorunu yalnızca web sitesinin yöneticisi kendisi çözebilir.

        • 4

          Kontrol edilecek ilk şey, URL'yi doğru yazıp yazmadığınızdır; basit bir yazım hatası, kendinizi 404 sayfasında bulmanın kesin yoludur.

        • 5

          Bu işe yaramazsa, yapabileceğiniz bir sonraki şey iletişim sayfası aracılığıyla web yöneticisiyle iletişime geçmek ve sayfalarından birinin kapalı olduğunu onlara bildirmektir.

          Umarım yakında e-postalarını kontrol ederler, böylece göz atmaya geri dönebilirsiniz!

        • 6

          BU SAYFAYI NEDEN GÖRÜYORUZ?

          404 hata sayfasını görmeniz her zaman bir hata olabilir.

          Ancak genel olarak bunun nedeni sayfanın ya hiç var olmaması ya da artık var olmamasıdır.

        • 7

          Bir URL yazarsanız yanlış yazmış olabilirsiniz. Bir bağlantıyı tıkladıysanız, web sitesi sahipleri sayfayı sitelerinden kaldırmaya karar vermiş olabilir.

        • 8

          Birçok web sitesinde, istediğiniz sayfayı bulmanızı öneren özel 404 sayfalar bulunur.

          Bunu başaramazsanız, genellikle sizi diğer sayfalarından bazılarına göz atma yönünde yönlendireceklerdir.

        • 9

          Ancak sitenin özel bir 404 sayfası yoksa tarayıcınızın sıkıcı, varsayılan 404 sayfasına bakmak zorunda kalacaksınız!

        • 10

          Artık tüm bunları bildiğinize göre, 404 hata sayfasıyla karşılaştığınızda kendinizi biraz daha iyi hissetmenizi umuyoruz.

        • 11

          Yazdığınız URL'yi yeniden kontrol etmekten başka yapabileceğiniz pek bir şey olmadığını biliyoruz, ancak neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmek her zaman güven vericidir.

        • 12

          Bunun ışığında geleceğiniz parlak ve 404 hata sayfalarından arınmış olsun!

        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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