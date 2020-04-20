20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gaziantep'te, 4 asırdır bakır işlemenin yapıldığı ve çekiç seslerinin hiç susmadığı tarihi Bakırcılar Çarşısı, koronavirüs salgını nedeniyle kapandı.
Gaziantep'te; ahşap kaplamalı dükkanları, taş döşenmiş sokakları ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan ve yüzyıllardır hiç boş kalmayan tarihi Bakırcılar çarşısı, 400 yıl sonra sessizliğe büründü. Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, esnafın salgın riskine karşı çarşı iş yerini kapatma kararı aldığını belirterek, "Asırlardır ilk defa çekiç sesleri burada susmuş durumda. Koronavirüs salgınından dolayı biz de kendi tedbirlerimizi aldık ve esnafımız iş yerlerini kapattı" dedi.
'İLK KEZ BU ÇARŞI SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ'
Kentin simgeleri arasında yerini alan ve turistlerin ilgi odağı olan çarşının 400 yıllık geçmişe sahip olduğunu anlatan Celal Açık, "Burası dünyanın en güzel tarihi çarşılarından birisidir. Buranın 400 yılın üzerinde bir tarihi var. Bu çarşıda tarihte hiç böyle çekiç seslerinin sustuğu görülmemiştir. Ben 43 yıldır bu işi yapıyorum ve ilk kez bu çarşı sessizliğe büründü. Eski ustalarımız ile konuştuğumuz zaman onlar da aynı şeyi söylüyor'' diye konuştu.
'ESNAFIN DÜKKANI KAPALI, GÖNLÜ ZENGİN'
Çarşı esnafının kapatma zorunluluğu olmamasına rağmen virüs tedbirleri kapsamında kepenk indirdiğini ifade eden Açık, "Tüm dünyadaki bu salgına karşı tedbirleri arttırmamız lazım. En önemli şey sağlık. Sağlık olmazsa, iş de olmaz. Bakın bizde kapatma zorunluluğu yok ama neredeyse tüm dükkanlar kapalı. Türkiye'de en fedakar kesimlerden birisi de esnaf kesimidir. Şu süreçte parası yok, ama fedakarlığı çok. Şu an esnafımız zarar ediyor ama kendisi ve toplumun sağlığı için bu duruma katlanıyor. Bizim esnafımızın dükkanı kapalı ama gönlü zengin" dedi.
'UMARIM BU KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALIR'
Tarihi çarşının koronavirüs salgını bittikten sonra eski canlılığına kavuşacağını ve çekiç seslerini dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerin tekrar duyacağını dile getiren Celal Açık, ''Gaziantep'e gelenlerin yüzde 90'ı bu çarşıya uğrar. Umarım bu kötü günler geride kalır ve çarşımızda eski canlılığına kavuşur'' ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!